Jonathan Kashanian, la rivelazione su Amanda Lear: “Questa è pericolosa”

Jonathan Kashanian fa una rivelazione su Amanda Lear: “Riporto solo quello che mi è stato detto”

Amanda Lear è una vera e propria Diva. Cantante, attrice, ex modella, scrittrice, pittrice e chi più ne ha ne metta. Lei si che è un’artista a 360 gradi. Di lei oggi ne ha parlato Jonathan Kashanian a Detto Fatto dove l’ha inserita in una delle sue famose ed amate Super Classifiche. Amanda ha sempre voluto navigare in un mare ‘misterioso’, per esempio nessuno sa dove sia nata davvero e quanti anni abbia in realtà. Insomma una donna bellissima e senza età, che non ha mai voluto rivelare troppi dettagli sulla sua vita aumentando ancor di più la curiosità che il pubblico ha nei suoi confronti.

Jonathan Kashanian: “Amanda Lear la musa di Dalì? Mi è stato detto che non è proprio così”

Durante la sua travolgente chiacchierata con Bianca Guaccero, Jonathan ha ricordato quando, nel 2005, la Lear si arrabbiò con la cantante Madonna sostenendo che le avesse copiato l’acconciatura. Ma non solo. L’esperto di stile ha fatto, su di lei, una rivelazione scottante, definita anche da lui un po’ pericolosa. “Devo dire una cosa, sia chiaro che la mia non è un’accusa, ma riporto qualcosa che mi è stato detto – ha precisato Kashanian – Come sapete, durante la sua carriera lei confessato di essere stata la musa di Dalì. Io un’estate ho passato la mia vacanza a Cadaques, una città all’est della Spagna dove aveva casa Salvador Dalì, che ora è diventata un museo. Quando sono arrivato gli italiani hanno fatto la foto con me e la signora che si occupava della fondazione si è chiesta chi fossi e quindi io le ho detto che lavoravo nella tv italiana e che conoscevo Amanda Lear”.

“In quella casa di Amanda Lear non c’era traccia. Sono curioso di incontrala”

“Lei ha voluto chiarire, in qualche modo, che Amanda ha un po’ esagerato la sua versione. Che in realtà lei non era davvero la musa ma che si conoscevano solamente. In realtà di Amanda in quella casa non c’era traccia. Per questo io ero curioso di incontrarla perché volevo che lei smentisse questa cosa che ha detto questa signora. Quindi sono rimasto un po’ col dubbio”, ha concluso Jonathan . Dunque, se le parole della signora fossero vere, la Lear non sarebbe la musa del famoso artista spagnolo.

Bianca Guaccero, l’invito ad Amanda Lear: “Se vuole può intervenire”

A quel punto, vista la rivelazione abbastanza importante, Bianca Guaccero ha fatto un invito diretto alla Lear: “Se ne caso ci stesse guardando, noi possiamo chiedere ad Amanda di intervenire telefonicamente anche in diretta per smentire oppure no”. Arriverà la risposta della Diva? Chissà!