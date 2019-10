Jonathan Kashanian parla della sua religione: cosa pensa di Halloween

Di che religione è Jonathan Kashanian, le parole dell’esperto di stile

La puntata di oggi di Detto Fatto è stata molto speciale perché dedicata interamente alla festa di Halloween. Per questo motivo la Superclassifica di Jonathan Kashanian era a tema travestimenti. L’esperto di stile ha discusso con Bianca Guaccero dei vip e degli abiti che solamente indossano per questa ricorrenza così particolare. Via quindi a fate, streghette e fantasmini italiani ed esteri. Durante l’ampia pagina, però, la conduttrice e l’israeliano si sono soffermati a parlare del modo in cui gli abitanti del nostro BelPaese hanno accolto questa festa. La Guaccero ha rivelato che in tanti non sembrano esserne così felici proprio perché secondo loro è molto più importante la giornata in cui si celebrano Tutti i Santi. Ovviamente Bianca ha voluto sentire anche il parare di Jonathan che ha colto l’occasione per parlare di quella che è la sua religione.

Jonathan Kashanian: “Io sono ebreo. Halloween? se fa star bene, ben venga!”

“Io devo rispondere parlando di quella che è stata la mia infanzia, e la mia religione – ha esordito Jonathan Kashanian – come sapete io vivo in un paese che per la maggiore è cristiano ma io sono di religione ebraica. Quindi noi ebrei neanche festeggiamo il 1° novembre. Per questo da piccolo non l’ho mai festeggiato perché da noi c’è il Giorno dei Caduti, l’Olocausto, dove semplicemente quello che accade è che suona una sirena che blocca per un minuto qualsiasi attività. Quindi noi non festeggiamo Halloween ma mi preme dire che neppure voi, da piccoli lo festeggiavate. Questa è una festa che è arrivata dopo la globalizzazione”. Quando Bianca Guaccero ha rivelato che lei la festeggia con la sua bambina, Jonathan ha allegramente aggiunto: “Io penso che quando le feste, anche ‘rubate’ come questa che è di tradizione celtica, riescono ad essere un’occasione per far festa e star bene in famiglia chissenefrega! Ben venga e diventiamo global!”.

Detto Fatto va in onda anche domani, Primo novembre

Detto Fatto domani, primo novembre, andrà in onda come ogni giorno. Ad annunciarlo è stata la stessa Bianca Guaccero che ha concluso la puntata odierna così: “Halloween è la festa in cui si esorcizzano le paure e io voglio finire con questa frase: ‘una vita vissuta nella paura è una vita vissuta a metà’“.