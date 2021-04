Jonathan Kashanian: ecco perché indossa sempre un cappello

L’accessorio che non manca mai nell’armadio di Jonathan Kashanian? Indubbiamente il cappello! Da quando ha vinto il Grande Fratello nel 2004 l’esperto di moda e tendenze si è mostrato in poche occasioni senza nulla in testa. Anche all’Isola dei Famosi – ha partecipato all’edizione 2018 – si è distinto per alcuni copricapi originali e fuori dagli schemi. Ma perché questa scelta?

In una intervista rilasciata al settimanale Vero Jonathan Kashanian ha svelato il suo segreto:

“A volte mi sento un po’ nudo, visto che ho rasato i capelli, ma indosso il cappello perché sono sempre alla ricerca di un’eleganza perduta e quando la ritrovo in una donna, in un uomo o in un bambino per strada, mi fermo e glielo dico. Lo stile per me è associato all’eleganza. Non mi piacciono la volgarità e l’ostentazione. Poi anche io sono stato adolescente e stravagante. Ma oggi, a 40 anni, prediligo l’eleganza”

Jonathan Kashanian ha ereditato il suo senso del gusto e dello stile dalla madre e dalla nonna. Quest’ultima lavorava come sarta in Iran. A detta dell’ex gieffino, oggi nel cast fisso di Detto Fatto su Rai Due, il modo di vestire deve comunicare positività, bellezza, eleganza. Tre concetti che, secondo Jonathan, calzano a pennello all’uomo milanese.

Jonathan Kashianian, classe 1981 e sangue iraniano e uzbeko nelle vene, ha lasciato Israele nel 1985. Insieme ai genitori, alla sorella e altri due fratelli maggiori si è trasferito a Milano. Una città che è subito entrata nel cuore di Kashanian, tanto che ancora oggi abita in Lombardia.

Nel corso della sua lunga carriera Jonathan ha studiato anche merceologia. È dunque in grado di capire di tessuti e sa tirare fuori dal mercato un capo da 5 euro che ne vale 5 mila e bocciare il capo da 5 mila che vale 5 euro. Gli outfit di Kashanian sono sempre un mix di alto e basso. Il 40enne non ha mai nascosto di indossare pure capi presi in saldo a 9.90 euro in un grande magazzino di Tel Aviv o Dubai.

In fatto di stile Jonathan sa il fatto suo e ha consigliato a tutti di puntare sugli accessori. Delle scarpe di qualità fanno sempre la differenza. O, come nel suo caso, un cappello stravagante e allo stesso tempo elegante. Kashanian ha inoltre ammesso di riciclare molto e modificare alcuni vecchi capi, che spesso hanno un valore simbolico, con l’aiuto di una bravissima sarta.

Secondo la spalla di Bianca Guaccero c’è differenza tra moda e stile. Per Jonathan la moda è qualcosa di scontato, meno ricercato, legato al portafogli. Lo stile invece ha a che fare con l’identità e non è in vendita come la moda.