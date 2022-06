Johnny Depp torna in Tribunale per rissa dopo il caso Amber Heard

Non c’è pace per il pirata Jack Sparrow che dopo aver vinto la battaglia contro l’ex moglie deve affrontare nuovi guai giudiziari

Johnny Depp tornerà presto davanti ad un giudice per difendersi. Dopo aver vinto contro l’ex moglie Amber Heard – in un processo che ha tenuto con il fiato sospeso l’America e tutto il mondo intero – il divo di Hollywood deve ora vedersela con un nuovo caso giudiziario. Come riporta El Financiero, il pirata Jack Sparrow dovrà tornare in Tribunale per una rissa risalente al 2017.

Johnny Depp, stando a quanto segnala il sito messicano, sarebbe stato citato in giudizio perché pare che abbia picchiato Gregg “Rocky” Brooks, che è stato il location manager nel film L’ora della verità con protagonista proprio l’attore 59enne. Il location manager è un professionista che su indicazione del regista, dello scenografo o del produttore si occupa di individuare gli scenari più belli per un progetto cinematografico o televisivo.

Nuovo caso in Tribunale per Johnny Depp

Il 13 aprile 2017, durante le riprese della pellicola uscita poi nel 2018, Johnny Depp avrebbe preso a pugni Brooks ben due volte. Secondo il racconto dell’uomo l’avrebbe colpito più volte al petto, in uno scatto d’ira. Pare che prima di passare alle mani Gregg abbia rimproverato Depp per una scena recitata male. Una dichiarazione che avrebbe mandato su tutte le furie la star.

Durante l’atto di violenza sembra che Johnny Depp abbia urlato più volte al location manager di non dirgli più cosa fare sul set. La rissa sarebbe poi finita solo grazie all’intervento di un agente di polizia, che sarebbe accorso sul posto.

Pare che Depp dovrà testimoniare a Los Angeles il prossimo 25 luglio. Ancora una volta Johnny si avvallerà dello stesso team di legali che l’ha sostenuto durante la battaglia contro Amber Heard. Ovvero gli avvocati Benjamin Chew e Camille Vasquez. Il divo avrebbe assicurato di aver colpito Gregg Brooks solo ed esclusivamente per legittima difesa.

In attesa di scoprire come finirà questa ennesima vicenda giudiziaria Johnny Depp si sta godendo la sua ultima vittoria, quella che gli ha ridato una vita privata e professionale – come scritto dal diretto interessato sui social network – dopo anni decisamente bui.