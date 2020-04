Johnny Depp apre Instagram: presentazione, foto inedita, sorpresa a breve

Instagram, Johnny Depp apre profilo ufficiale: presentazione con foto in bianco e nero, e poche parole

Johnny Depp è sbarcato su Instagram e l’ha fatto a suo modo. Poche parole, un post misterioso in cui promette aggiornamenti, e ovviamente una bella foto (non che ci voglia tanto a scattarne di belle, vista la sua indiscutibile avvenenza). Depp si presenta come “attore occasionale”, precisamente come Occasional Thespian, e ha scelto una foto in bianco e nero, posatissima, per il profilo. Niente fronzoli insomma da parte di un attore che – come ben sapete – non ha mai amato il superfluo e che appare sempre meno in pubblico. Che sia diventato così social in effetti è davvero una sorpresa per tutti.

Johnny Depp su Instagram, il primo post dell’attore è una sorpresa: “Registrando qualcosa per voi…”

“Ciao a tutti – queste le parole con cui Depp si è presentato ai follower –… Registrando qualcosa per voi ora… Datemi un minuto”. Ogni promessa è debito e molto probabilmente tra non molto il divo di Hollywood aggiornerà il proprio profilo Instagram con qualcosa di speciale. In foto Depp appare con una bella camicia e un jeans difronte a moltissime candele: dettagli che non ci dicono nulla ma sui quali ne sapremo ben presto di più, viste le parole dell’attore.

Boom social per Johnny Depp, esplosione di follower in poche ore

Vi segnaliamo che anche se ha aperto il profilo Instagram da poco Depp è stato già aggiunto da migliaia di fan: attualmente ci risulta quasi mezzo milione di follower in poco più di due ore ma siamo certi che aumenteranno a dismisura, dato il successo che l’attore da sempre riscuote presso il pubblico. Pronti a seguirlo anche voi per scoprire i primi contenuti che pubblicherà?