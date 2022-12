La morte di Kirstie Alley ha lasciato un grande vuoto nel suo pubblico e non solo: anche in John Travolta. I due attori sono stati protagonisti di più di un film insieme e dai più giovani vengono ricordati anche perché hanno fatto coppia in Senti chi parla. Coppia non solo sul set, però, perché John Travolta e Kirstie Alley si sono amati nella vita reale. Mentre sta facendo il giro della rete la notizia della scomparsa dell’attrice, non poteva mancare il ricordo di Travolta.

I figli dell’attrice hanno rilasciato un comunicato sui social per comunicare la sua scomparsa, avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 dicembre. Kirstie Alley si è spenta a 71 anni a causa di un cancro, contro il quale stava combattendo dopo averlo scoperto di recente. Nel corso della sua carriera e della sua vita ha avuto accanto John Travolta. Per esempio in Senti chi parla, una saga che ha tenuto incollati tantissimi spettatori alla tv. E che se andasse in onda oggi, anche oggi piacerebbe ancora al pubblico, dei più piccoli e non solo.

Nella saga erano Mollie e James e hanno interpretato questi personaggi per tre film: Senti chi parla, Senti chi parla 2 e Senti chi parla adesso. Appresa la sua scomparsa, John Travolta ha dedicato un pensiero a Kirstie Alley. Dalle sue parole si può intuire l’amore che li ha uniti. Travolta infatti ha scritto: “Quella con Kirstie è stata una delle storie più belle che abbia mai avuto. Ti amo e sono sicuro che ci rivedremo presto”.

John Travolta e Kirstie Alley si sono amati fuori dal set, e non solo nei film. L’attore ha ricordato la collega ed ex compagna anche scegliendo una loro foto insieme, in cui sorridono, che risale a qualche anno fa. Anche Kirstie in passato aveva parlato del loro rapporto facendo intuire che andasse oltre il rapporto professionale. Aveva ammesso di avere amato John Travolta e di amarlo ancora in un certo senso. Lei lo avrebbe sposato, aveva confessato nel 2018. Un legame che non li ha portati all’altare ma che evidentemente li ha tenuti uniti fino a oggi.