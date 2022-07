Joe Jonas e Sophie Turner, è nata la seconda figlia

Il cantante statunitense e l’attrice hanno accolto al mondo la loro secondogenita, una femminuccia: per ora non è dato sapere come l’abbiano chiamata

Congratulazioni a Joe Jonas e alla moglie Sophie Turner, che quest’oggi, 14 luglio, hanno accolto al mondo la loro secondogenita, una bella femminuccia. Almeno per il momento la notizia non è stata confermata dai due diretti interessati via social (manca il classico scatto della manina dal letto in ospedale, o della piccola sul petto della madre) ma l’annuncio è arrivato per vie traverse.

Alcune fonti molto vicine alla coppia hanno spifferato all’affidabilissima rivista People che oggi Sophie Turner ha dato alla luce la sua bambina. “Joe e Sophie sono felici di annunciarvi l’arrivo della loro piccola” ha raccontato un portavoce dei due.

Sino ad ora, perlomeno fino a quando i due non parleranno ai loro fan, non è dato sapere quale nome sia stato scelto per la neonata. Viene da pensare, visto che non è stato confermato il contrario, che la neonata sia in salute e che tutto sia andato liscio.

Joe Jonas e Sophie Turner: l’annuncio della loro seconda gravidanza

La coppia, molto amata soprattutto dai teenager americani, aveva annunciato la seconda gravidanza di Sophie in un’intervista esclusiva concessa a Elle Uk pubblicata lo scorso maggio. Parlando al magazine, Sophie Turner aveva commentato, entusiasta:

“Ecco tutto quello che la vita vuol dire per me. Crescere una nuova generazione. La cosa più bella della vita per me è vedere mia figlia che diventa sempre più grande e forte. Siamo entusiasti di poter espandere la famiglia. Credo sia la più grande benedizione possibile.”