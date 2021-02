Grave lutto per Joe Bastianich che nei giorni scorsi ha perso la nonna Erminia Matticchio, venuta a mancare il 14 febbraio. La donna aveva da poco tagliato il traguardo dei 100 anni. Il ‘secolo’ di nonna Erminia era stato omaggiato con una festa a New York, party a cui aveva preso parte anche Bastianich con altri nipoti e altre figure familiari.

Joe ha commemorato l’anziana, alla quale era molto legato, attraverso i suoi profili social. “Era una nonna per tutti ed è mancata il giorno dell’amore“, ha sottolineato, pubblicando tra le Stories Instagram alcuni scatti con la Matticchio la cui scomparsa è imputabile ad un malore al cuore da cui è stata colpita lo scorso 8 febbraio. Da allora le sue condizioni di salute sono andate peggiorando ed il 14 febbraio si è morta.

Bastianich ha inoltre dichiarato via social che ha deciso di condividere la triste notizia pubblicamente perché Erminia l’aveva presentata in diverse occasioni sui suoi profili. “Una vita piena per una donna di grande spirito e generosità”, ha aggiunto Joe, nel ricordare la parente.

Joe Bastianich: chi era nonna Erminia Matticchio

Erminia Matticchio è venuta alla luce il 23 gennaio 1921. Era di origine istriana, essendo nata a Pola. Fece la maestra elementare e si sposò con Vittorio Matticchio dal quale ebbe i figli Franco e Lidia. Quest’ultima è la madre di Joe Bastianich. Ma perché quest’ultimo è nato a New York? Perché i nonni decisero di salpare per gli States negli anni ’50, in cerca di fortuna.

La storia della famiglia è stata narrata da Lidia in un libro. La donna ha ripercorso le tappe ‘americane’ della sua family. Nel volume uscito per Solferino, Il mio sogno americano, la scrittrice ha raccontato di quando furono presi in carico dalla Catholic Charities di New York: ogni settimana l’associazione passava ai Matticchio una piccola quota in denaro per il primo sostentamento.

Dopodiché Lidia ha spiegato che nella Grande Mela cominciò a lavorare nei ristoranti e nei locali della città. Così i suoi figli Joe e Tanya hanno trascorso molto tempo con nonna Erminia. Lidia, per questo, è sempre stata assai grata a sua madre. Lo ha ricordato una volta di più pochi giorni fa, dopo il malore di cui è stata vittima Erminia.