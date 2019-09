Joana Sainz morta in concerto, tragico incidente per la popstar

Morta la showgirl Joana Sainz a solu 30 anni colpita da fuochi d’artificio

Joana Sainz è morta a soli 30 anni durante un concerto. Increduli ancora i sostenitori della popstar e ballerina spagnola che si stava esibendo con la Super Hollywood Orchestra e che mai avrebbe immaginato che quella sarebbe stata la sua ultima performance. Le indagini sono ancora in corso ma pare essere accertato che Joana sia morta dopo essere stata colpita dai fuochi d’artificio nella serata del primo settembre.

Joana Sainz morta a Las Berlanas: le prime ricostruzioni sul tragico incidente

Stando alle prime ricostruzioni e alle dichiarazioni di chi era al concerto sembra che del personale qualificato e dei paramedici presenti sul posto siano accorsi per fare il possibile non appena saputo dell’incidente, ma purtroppo da subito è parso che non ci fosse più nulla da fare. È così che la città di Las Berlanas, a nord-ovest di Madrid, ricorderà per sempre questo tragico giorno. “Siamo profondamente addolorati – questo il comunicato ufficiale dell’amministrazione comunale – per quanto successo. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia Sainz e a quanti conoscevano la ragazza”.

Joana Sainz decesso, non c’è stato nulla da fare per la popstar

Stando alle ricostruzioni una cartuccia per le scintille usata durante lo show ha colpito Joanna Sainz allo stomaco. Non appena colpita, la ragazza si è accasciata a terra, il sipario si è abbassato e sono subito intervenuti i soccorsi prima che venisse accompagnata d’urgenza all’ospedale Nuestra Señora de Sonsoles di Avila, dove però non c’è stato nulla da fare. Un evento drammatico per la famiglia e per una ragazza così giovane e con un futuro ancora tutto da vivere.