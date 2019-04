Joan Collins in ospedale: incendio nell’appartamento dell’attrice

By

L’attrice di Dinasty Joan Collins in ospedale: cosa è successo nell’appartamento di Londra

Paura per Joan Collins, l’indimenticabile Alexis Colby della serie tv Dinasty. L’attrice di 85 anni è stata ricoverata in ospedale a seguito di un incendio che ha devastato il suo appartamento di Londra. Le fiamme divampate all’improvviso hanno causato un’intossicazione alla Collins, che è stata portata d’urgenza nella struttura ospedaliera più vicina. Stando alle prime ricostruzioni, ieri mattina Joan e il marito Percy Gibson si trovavano nella loro abitazione quando un intero muro è andato a fuoco. La coppia ha subito chiamato i vigili del fuoco: sono dieci le persone che sono intervenute sul posto che, in quasi due ore, hanno spento l’incendio divampato nella zona di Belgravia.

Joan Collins e il marito Percy Gibson in ospedale

Il fuoco ha causato una lieve intossicazione a Joan Collins e al marito Percy Gibson, che sono stati prontamente ricoverati in ospedale. Dopo i dovuti accertamenti l’attrice ha fatto rientro a casa e ha rassicurato tutti i suoi fan sui social network. “Grazie ai vigili del fuoco per averci soccorso dopo il terribile incendio nella nostra casa, al personale sanitario che ci ha curato e tranquillizzato, e alla polizia che ha chiuso la strada per permettere i soccorsi”, ha scritto la Collins su Twitter. Le forze dell’ordine stanno ora vagliando la causa dell’incendio, dove la star di Dinasty e il marito hanno rischiato di morire.

La vita di Joan Collins dopo il successo di Dinasty

Dopo Dinasty, Joan Collins è diventata famosa in tutto il mondo. Nonostante abbia superato gli 80 anni continua a recitare: tra gli ultimi impegni televisivi la serie tv Apocalypse.