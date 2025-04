Jo Squillo in ospedale: la preoccupazione dei fan dopo il video

Paura per Jo Squillo. La cantante ha postato sul suo profilo Instagram un video che ha preoccupato i fan. Questa mattina all’alba si è mostrata nel letto di un ospedale visibilmente provata, attaccata ai macchinari che monitorano il ritmo cardiaco. Nonostante le parole per rassicurare chi la segue, si sa ben poco su cosa le sia successo.

Siamo abituati a vedere Jo Squillo sempre energica e battagliera, in pole position in molte iniziative per il sociale. Ora fa strano vederla senza forze, neanche in grado di parlare. Probabilmente in ripresa dagli effetti dell’anestesia, la cantante ha superato una delicata operazione chirurgica, ma non si sa per quale motivo. Solo due giorni fa aveva postato un video in cui si scatena alla consolle durante un evento della sua associazione ”Wall of Dolls”, dedicata alle vittime di violenza. Nel post dall’ospedale scrive ”È andato tutto bene. Grazie” e tra followers e amici del mondo dello spettacolo la inondano di affetto. Simona Ventura le augura una pronta guarigione, Carla Gozzi spera che si rimetta al più presto e aspetta che ritorni con la sua consueta energia. C’è mistero però pure tra i vip su cosa le sia successo, Carmen Russo glielo chiede: ”Cara Jo, cosa è successo?? Auguri di pronta guarigione, forza guerriera!”

Jo Squillo: tutte le sue battaglie

Jo Squillo, nata a Milano nel 1962 non è solo un volto noto del mondo della televisione e della musica. Da sempre bazzica prima l’ambiente punk poi quello disco, partecipando più volte a Disco Ring e al Festivalbar. Raggiunge la popolarità negli anni ’90 insieme a Sabrina Salerno con la partecipazione a Sanremo con il brano cult ”Siamo Donne”. Da allora Jo non ha mai smesso di fare televisione, sia partecipando a vari reality tra cui il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi, sia in veste di conduttrice. Il suo attivismo sociale ha contribuito alla sensibilizzazione verso temi attuali come la violenza sulle donne. Sua è l’installazione Wall of Dolls, dedicata a tutte le donne vittime di abusi sessuali. Molto noti e controversi i suoi gesti di denuncia: come l’indossare in diretta al Grande Fratello il Niqab in solidarietà con le donne afgane vittime delle guerre e lo sciopero della fame in solidarietà con Chico Forti.

Anche noi ci uniamo a tutto il mondo dello spettacolo per augurarle una pronta guarigione!