Jessie J in ospedale: “Ho la malattia di Ménière”, rischia di perdere l’udito

La nota cantante britannica fa sapere ai fan di essere finita in una struttura ospedaliera dopo aver accusato problemi di sordità in un orecchio e difficoltà a camminare; ad aver colpito l’artista è una brutta patologia

Jessie J finisce in ospedale a causa della malattia di Ménière. Una notizia abbastanza triste che riguarda la nota cantante britannica, a cui è stata diagnosticata la patologia in questione. In questo momento l’artista è sorda da un orecchio e soffre di vertigini continue, che le impediscono addirittura di camminare! Un terribile momento quello che sta affrontando Jessica Ellen Cornish. Il tutto è accaduto durante la Vigilia di Natale. La stessa Jessie ha pensato di informare i fan su quello che era appena avvenuto, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Sempre utilizzando il suo canale social, la cantante ci tiene ora a far sapere ai suoi fan che c’è un miglioramento. Infatti, tranquillizza tutti pubblicando un video mentre sta cantando, improvvisando, la frase ‘Non riesco a smettere di mangiare’. In questo modo, Jessie fa sapere che sta migliorando la sua condizione di salute.

Lei stessa aveva raccontato in questi giorni di essersi svegliata e di aver notato che non riusciva a sentire dal suo orecchio sinistro. Non solo, ha ammesso che non riusciva neppure a camminare. A questo punto, ha fatto sapere che le è stata diagnosticata la sindrome di Ménière. Sa che molte persone ci sono già passate e, pertanto, è riuscita a ricevere davvero molti consigli. Dopo di che, ha fatto sapere che sarebbe andata a riposarsi al buio in silenzio. Non ha potuto confessare che le mancava cantare ed essere fuori dall’ospedale. Nonostante ciò, ha dichiarato di essere consapevole del fatto che sarebbe potuta andare peggio. “Oggi mi sento molto meglio, sono finita in ospedale per il Natale, ma sono stata ben assistita”, ha rivelato Jessie con il suo account social.

Ma cos’è la malattia di Ménière? Si tratta di una patologia che colpisce l’orecchio interno e che causa vertigine, acufeni,e ipoacusia neurosensoriale fluttuante. Questa sindrome è responsabile di episodi temporanei, che però possono essere ripetitivi, di vertigini, nausea e perdita dell’udito. Con gli anni, il ripetersi di questi problemi può portare a un peggioramento dello stato di salute generale. Addirittura si può arrivate a una sordità completa. Non si esiste una cura specifica, ma è possibile praticare degli interventi terapeutici, utili a migliorare la qualità della vita del paziente.