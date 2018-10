Jessica Vella e Kevin Ishebabi del Gf si sono lasciati: i motivi della rottura

Jessica Vella e Kevin Ishebabi del Grande Fratello 14 si sono lasciati: parla l’ex gieffina

È finita (di nuovo) tra Jessica Vella e Kevin Ishebabi del Grande Fratello 14. A rivelarlo, proprio oggi, è stata l’ex gieffina stessa a Non succederà più (programma condotto da Giada Di Miceli in onda ogni sabato su Radio Radio). Durante la rubrica Amore Airline, tenuta dalla sorella Lidia Vella, Jessica ha infatti avuto modo di intervenire in diretta, raccontando di non stare passando un bel momento ultimamente. Quando allora la conduttrice le ha chiesto se la cosa avesse a che fare con Kevin lei, di tutta risposta, ha confessato di non stare più insieme a lui da circa un mese.

Jessica Vella confessa: con Kevin? “Chiusa definitivamente questa volta”

Perché Kevin Ishebabi e Jessica Vella si sono lasciati? “Dopo tre anni quando le cose non vanno bisogna prendere una decisione” ha spiegato lei oggi “Quando non si sta bene è la cosa migliore da fare… prendere una decisione di testa e non di cuore”. Chi dei due ha deciso di chiudere? “La decisione di lasciarsi è partita da me” ha dichiarato la Vella “Ma diciamo che siamo stati d’accordo entrambi. Ci siamo resi conto che non andavano le cose e quindi abbiamo deciso così. Penso che sia chiusa definitivamente questa volta”.

Jessica Vella e Kevin Ishebabi si sono lasciati: ecco in che rapporti sono oggi

Jessica, prima di salutare gli ascoltatori e i presenti in studio, ha raccontato a Radio Radio anche che, pur non essendo stato facile per lei e Kevin lasciarsi, i due sono riusciti comunque a mantenere un buon rapporto. “Non abbiamo litigato, abbiamo fatto anche un pranzo dopo esserci lasciati, proprio per confrontarsi… toglierci gli ultimi dubbi” ha difatti rivelato la Vella. Proprio quest’incontro, stando a quanto dichiarato dall’ex gieffina, pare sia stato illuminante per entrambi che, in questo modo, hanno capito di non volere più stare insieme.