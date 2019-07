Marca e prezzo del vestito indossato da Jessica all’ultima puntata di Temptation Island

Jessica Battistello è tornata a Temptation Island – per la puntata “un mese dopo” in onda su Canale 5 martedì 30 luglio- con un abito che non è passato inosservato. L’ex fidanzata di Andrea ha sfoggiato un mini dress di raso color oro e con maniche a palloncino che ha messo ben in mostra il suo fisico asciutto e scolpito. Ma quell’abitino è stato ostentato da altre web influencer prima di Jessica: si tratta infatti di uno dei modelli più apprezzati della stagione in corso nonché uno dei più venduti. Prima della Battistello lo hanno infilato Cecilia Rodriguez e Beatrice Valli, che prontamente lo hanno mostrato ai loro numerosi influencer. Marca e prezzo? Si tratta di una creazione del brand inglese Shop Low Cost: il vestito si chiama Silk & Shine e costa appena 19.90.

Dove acquistare i vestiti di Shop Low Cost

Shop Low Cost è un e-commerce specializzato nella vendita di abiti belli e raffinati a prezzi modici. Sul sito è possibile trovare anche intimo, scarpe, costumi da bagno, vestiti per le taglie forti, per i bambini e accessori per la casa. Molte influencer, da anni, acquistano abitualmente abiti del brand inglese.