Jessica Morlacchi, è finita male con l’ex volto di Uomini e Donne Giovanni Cioffi: “Cose molto gravi”

Fulmine a ciel sereno: Jessica Morlacchi e Giovanni Cioffi si sono lasciati. I due avevano ufficializzato la loro relazione nemmeno un mese fa, sul finire di agosto. Tutto sembrava filare liscio. E invece è arrivata la rottura. E non è stata per nulla soft. A rendere noto il naufragio sentimentale è stata la stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip che, attraverso un post diffuso su Instagram, ha affermato che dietro alla conclusione del rapporto ci sono “motivazioni molto gravi”. L’ex volto di Uomini e Donne, per il momento, non ha rilasciato alcuna esternazione in merito alla vicenda.

Jessica Morlacchi, è finita con l’ex cavaliere di Uomini e Donne Giovanni Cioffi: “Cose gravi”

“La mia relazione sentimentale si è conclusa per motivazioni molto gravi. Ne parleremo nelle sedi pertinenti. Vi chiedo per favore di smettere di chiedere le motivazioni”, ha scritto Morlacchi, invitando i suoi follower a rispettare la sua privacy. Che cosa sia accaduto di “molto grave”, al momento, non è dato saperlo, visto che la cantante ha preferito non raccontare i dettagli che hanno portato la storia d’amore su un binario morto.

Si può però ipotizzare che Jessica possa avere scoperto dei tradimenti oppure degli atteggiamenti infedeli da parte dell’ex cavaliere di Uomini e Donne, visto che di recente non sono mancate segnalazioni di presunti ben informati che hanno sostenuto che lui era in contatto con altre donne. Opportuno rimarcare che si è trattato soltanto di una voce che non ha trovato né conferme né smentite da parte dei diretti interessati.

Quel che invece è certo è che la storia con Morlacchi è giunta al capolinea. E resta da capire anche che cosa intenda la cantante quando scrive che affronterà la questione nelle sedi pertinenti. Anche perché se il caso avrà sviluppi giudiziari, vorrebbe dire che probabilmente è avvenuta una cosa ancor più grave rispetto a un tradimento.

Chi è Giovanni Cioffi

Giovanni ha 46 anni e si è fatto notare in tv nel 2016/2017, quando fu uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne. Nel dating show si raccontò di avere origini campane e siciliane, e di essersi trasferito a Roma per lavoro. Nel programma di Canale 5 non riuscì a trovare l’amore. Sembrava invece averlo trovato con Morlacchi. Tuttavia quella che pareva una favola sembra che si sia trasformata in un incubo.