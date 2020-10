Jessica e Davide dopo UeD: “Attaccati di ogni cosa”, risposta alle accuse

Jessica e Davide dopo Uomini e Donne stanno ancora insieme? La risposta è sì, non vi teniamo sulle spine! Dopo che la puntata della scelta è andata in onda i due hanno potuto parlare, finalmente, e Davide di cose da dire ne aveva abbastanza. Proprio l’ex corteggiatore ha deciso di rompere subito gli indugi e rispondere una volta per tutte alle accuse emerse nelle scorse settimane. Davide e Jessica a Uomini e Donne si sono scelti dal primo sguardo e non avrebbero potuto continuare a vedersi e sentirsi solo tramite la redazione. Avevano voglia di viversi fuori e lo stanno facendo. Spesso però c’è chi non digerisce la felicità altrui e tenta di minarla in ogni modo. Lo sanno bene proprio Jessica e Davide, che sono stati accusati di conoscersi prima di Uomini e Donne e non solo. Sono state rivolte anche accuse a Davide di essere fidanzato durante il percorso. Naturalmente lui ha negato tutto e oggi ha detto la sua.

Uomini e Donne, Davide e Jessica stanno ancora insieme: lui parla su Instagram

Con dei video pubblicati tra le stories di Instagram, Davide ha subito detto che si trova a Como per lavoro al momento ma che presto andrà a Roma da Jessica. “La nostra storia continua. Stiamo molto bene insieme, devo essere sincero. Non è vero che ci siamo lasciati. Siamo stati attaccati di ogni cosa”, ha detto il fidanzato di Jessica prima di passare alle accuse. Ha proseguito dicendo che non è assolutamente vero che era fidanzato durante il programma né che ha illuso la presunta sua fidanzata. Lui è solito mandare messaggi vocali e la foto uscita a casa di questa ragazza risale a prima del programma. Di ciò che ha fatto prima di Uomini e Donne non deve rendere conto a nessuno, ed è giusto così, ma a Jessica ha già spiegato tutto. Perché solo con lei deve giustificarsi.

Davide Lorusso risponde alle accuse: “Non è vero che conoscevo già Jessica”

Davide poi ha smentito anche che lui e Jessica si conoscevano già. Un’accusa infondata di cui non riesce neanche a capacitarsi: “Non so come sia uscita questa cosa qui, però non è vera”. Davide ha aggiunto che appena Jessica potrà parlare a sua volta tramite Instagram – probabilmente dovrà attendere che il suo profilo sia di nuovo attivo – risponderanno alle domande dei fan. I fan saranno comunque felici di sapere che Jessica e Davide stanno ancora insieme e continuano a vivere la loro storia d’amore!