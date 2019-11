Jessica Battistello, pesanti accuse: “Scrocchi ancora soldi”, lei replica seccata

Temptation Island, Jessica Battistello ancora sotto accusa: la fidanzata di Andrea Filomena non rimane in silenzio

Jessica Battistello e Andrea Filomena sono ancora al centro del gossip, a distanza di mesi dalla fine di Temptation Island 2019. Nel reality show si sono allontanati e sembrava essere una frattura definitiva, invece Jessica è tornata sui suoi passi e si è dichiarata ancora innamorata di Andrea. Lui non ha ceduto subito, ma alla fine ha perdonato la fidanzata e adesso sono più uniti di prima. Peccato che questo ritorno di fiamma non abbia convinto tutti, in particolare sono in tanti a non credere alla buona fede di Jessica e tendono a prendere le difese di Andrea Filomena. Nonostante lui non abbia chiesto di essere difeso da nessuno, sia chiaro. Oggi un commento in particolare ha catturato l’attenzione di Jessica, che ha deciso di rispondere su Instagram. La giovane ha anche postato il commento in questione tra le sue stories taggandone l’autore.

Jessica Battistello, pesanti accuse su Instagram: “Scrocchi ancora soldi”

Pare che l’autore del commento abbia chiesto la rimozione della storia, ma Jessica non ne ha voluto sapere: il commento è pubblico, quindi ha deciso di postarlo. Ma cosa c’è scritto in questo commento? Eccolo: “Adesso gli scrocchi ancora viaggi e soldi e poi annulli un altro matrimonio?”. Jessica non ci sta a ciò di cui è stata accusata: “Sono stata zitta per troppo tempo. Adesso quando devo replicare, replico. è stancante sentirsi dire cose infondate, è brutto. Questa cosa non so perché viene detta, mi dirai su quali basi. Però Andrea può confermare, ogni volta che usciamo o paga lui o pago io. Ci alterniamo. Le vacanze sempre a metà, le spese in casa a metà”. La Battistello non ha intenzione di passare come una donna che campa sulle spalle del proprio uomo e ha chiarito di non essere affatto questo tipo di persona.

Jessica e Andrea dopo Temptation Island, la replica alle accuse

Jessica ha poi spiegato di avere iniziato a lavorare a 15 anni, nonostante non ne avesse bisogno e i suoi genitori avrebbero preferito che continuasse a studiare. “Volevo guadagnare i miei soldi – ha chiarito ulteriormente nelle stories -. Le mie cose ho sempre voluto pagarmele da sola. Questi tipi di commenti su di me non li accetto. Andrea al suo fianco non ha questo tipo di donna, anzi sa che su di me può sempre contare in qualsiasi aspetto”. Jessica ha poi parlato anche di commenti che risalgono alle settimane in cui è andato in onda Temptation Island.

Jessica Battistello e Andrea Filomena, lei parla dei commenti durante Temptation Island

Durante il programma molti si sono riversati sui profili social di Jessica e Andrea di Temptation Island commentando le foto dei loro viaggi. A tal proposito, lei ha detto: “C’erano commenti sotto le nostre foto alle Maldive in cui scrivevano ‘Guarda dove la portava, guarda che viaggi le faceva fare’. Sono tutti viaggi che abbiamo fatto a metà”. Anche una foto di una loro cena in un rinomato ristorante pugliese era una sorpresa organizzata, e pagata, da Jessica in occasione del compleanno di Andrea. “A volte io non capisco il senso di parlare a caso. Fare supposizioni basate sul nulla e darle come cose certe”, ha detto terminando il suo sfogo.