Jesse McCartney si è sposato: i dettagli del matrimonio e chi è la moglie

Era da molto tempo che non si sentiva parlare di lui. Sono passati anni da quando Jesse McCartney era il ragazzino biondo che faceva perdere la testa a migliaia di ragazzine di tutto il mondo. Il giovane cantante e attore americano, che ha recitato in “Summerland” con Zac Efron, dopo un momento di grande popolarità a inizio anni 2000, non ha più goduto di molto successo, nonostante non abbia mai smesso di recitare, cantare e doppiare. Il suo ultimo album, intitolato “New stage”, è uscito lo scorso otto ottobre.

L’ultima grande notizia su di lui è uscita ieri, diffusa dal giornale “People“: McCartney è un uomo sposato. Ecco tutti i dettagli della cerimonia che lo ha unito a Katie Peterson nella giornata di sabato 23 ottobre. I due attori stanno insieme da nove anni e da due sono fidanzati ufficialmente.

Il matrimonio è stato celebrato presso la Santa Lucia Reserve a Carmel, in California. Lo sposo indossava un abito di Brioni, mentre la sposa un vestito di Galia Lahav con applicazioni floreali. La cerimonia è stata romantica, rustica e intima. Il fratello di Jesse ha fatto da testimone e suo zio ha fatto da officiante.

Gli sposi hanno danzato per la prima volta da marito e moglie sulle note della canzone “Lover” di Taylor Swift. Anche la cagnolina della coppia, Bailey, è stata coinvolta nella cerimonia. Tra gli ospiti del matrimonio c’erano alcuni colleghi di Jesse come Jonathan Sadowski, Paul James e Jacob Zachar.

La storia tra Jesse e Katie

La popstar, ex membro della band Dream Street, ha dedicato alla moglie, che è apparsa in “Step up revolution” e “Victorious”, la canzone che ha scritto in occasione della sua proposta di matrimonio, intitolata “Party of two”. Jesse ha chiesto a Katie di sposarlo il 13 settembre 2019. L’attrice, lo scorso settembre, aveva affidato a Instagram le emozioni che le suscita il brano, mentre era in procinto di scrivere i voti nuziali.

McCartney ha dichiarato che Katie è la musa che lo ispira a scrivere musica e che oggi è di gran lunga più matura rispetto al periodo in cui è stata composta la sua hit “Beautiful Soul”.