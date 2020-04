Jerry Calà ringrazia Nicola Carraro, il marito di Mara Venier

Cosa pensa Jerry Cala di Nicola Carraro, il marito dell’ex moglie Mara Venier

Per chi segue da tanti anni Mara Venier non è certo una novità: la conduttrice di Domenica In ha mantenuto un ottimo rapporto con l’ex marito Jerry Calà. I due si sono conosciuti nei primi anni Ottanta sul set del film Vado a vivere da solo, di Marco Risi. Il matrimonio è durato dal 1984 al 1987 ed è finito per i numerosi tradimenti dell’attore e cantante. Nonostante tutto, però, i due oggi sono ancora amici. Anzi di più: sono fratello e sorella. Calà ha parlato della sua ex moglie in una lunga intervista concessa al settimanale Diva e Donna, elogiando anche l’attuale marito di zia Mara, l’ex produttore cinematografico Nicola Carraro.

Le ultime dichiarazioni di Jerry Calà sul matrimonio con Mara Venier

“Con Mara c’è un amicizia profonda, siamo come fratello e sorella. Mara è una donna che ho sempre stimato e non dimentico gli anni passati insieme, nel rapporto di convivenza e di condivisione è stata fondamentale. Rinunciò alla sua carriera!”, ha ricordato Jerry Calà. “Come fai a non vederti più, a far finta che una persona che ti ha dato tanto non esista? A volte è colpa dei nuovi compagni che non accettano che si possa rimanere amici, ma non è il caso del marito di Mara, un uomo davvero in gamba e molto innamorato di lei“, ha aggiunto.

Jerry Calà e il rapporto speciale con Elisabetta Ferracini, figlia di Mara

Calà è rimasta in ottimi rapporti pure con Elisabetta Ferracini, la figlia che la Venier ha avuto dal primo matrimonio con l’attore Francesco Ferracini. All’epoca della relazione tra Jerry e Mala Elisabetta – ex conduttrice di Solletico – era solo una bambina. “Cominciai a fare le prove di paternità con Elisabetta e per lei sono rimasto il suo papà”, ha ammesso Jerry, che ora è felicemente sposato con Bettina, dalla quale 17 anni fa ha avuto il figlio Johnny.