Jeremias Rodriguez spiega perché non lo vediamo più in tv

Che fine ha fatto Jeremias Rodriguez: perché il fratello di Belen non appare più in televisione

Dopo il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez è praticamente sparito dalla tv italiana. L’argentino non ha seguito le orme delle sorelle Belen e Cecilia, che continuano ad essere sulla cresta dell’onda, dividendosi tra piccolo schermo, social network e gossip. Il 31enne ha scelto di mantenere un profilo basso dopo i reality show Mediaset e soprattutto dopo la fine della sua relazione con Soleil Sorge, conosciuta in Honduras ma corteggiata a lungo su Instagram. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 Jere ha spiegato che la tv non è mai stato il suo obiettivo ma che si è trovato a farla per caso ed è per questo che ora preferisce concentrarsi su altro.

Le dichiarazioni di Jeremias Rodriguez sul suo futuro televisivo

“Non rimpiango le mie esperienze televisive, mi sono divertito, ma mi ci sono trovato per puro caso. Non mi piace stare al centro dell’attenzione, tutto si può dire di me tranne che sia un morto di fama. Quindi preferisco dedicarmi a cose più concrete”, ha dichiarato Jeremias Rodriguez alla rivista diretta da Roberto Alessi. Il sud americano non ha svelato quali sono i suoi progetti attuali ma ha confidato che una delle sue più grandi passioni è il motocross. “Rimpiango di non averlo praticato di più quando ero piccolo”, ha ammesso.

Jeremias Rodriguez tra Soleil Sorge e Martina Luchena

Al momento Jeremias Rodriguez è single anche se c’è stato di recente un incontro con Martina Luchena, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi a Uomini e Donne oggi beauty influencer. Ma il fratello di Belen continua pure a convivere con Soleil, nonostante la relazione sia stata troncata qualche mese fa. “Non c’è alcun rancore e viviamo ancora insieme. È finita perché non andavamo d’accordo su parecchie cose”, ha chiarito il giovane.