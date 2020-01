Jeremias e Soleil, ancora problemi tra i due: vacanze separate

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge stanno insieme oppure no? Ultime news

Non c’è pace tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Poco prima di Natale i due – che si sono conosciuti lo scorso anno all’Isola dei Famosi – si sono riavvicinati. Ma con le vacanze di Natale l’armonia è sparita in fretta. Come racconta 361 magazine, tra l’altro il primo a spifferare del recente ritorno di fiamma, il fratello di Cecilia e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno avuto più di qualche problema a trascorrere le recenti festività natalizie insieme. L’argentino ha passato Natale a Trento, con la famiglia di Ignazio Moser, e poi l’ultimo dell’anno ha raggiunto Belen e Stefano a Saint Moritz. Altre mete, invece, per l’italo-americana, che ha trascorso il 25 dicembre con alcuni parenti in Abruzzo e poi ha scelto di brindare al nuovo anno a Milano, insieme a degli amici.

È di nuovo crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge

“Nella relazione tra Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez sembrava essere tornato il sereno. E, invece, come nei film con un finale inaspettato, i due si sono nuovamente divisi. Hanno passato le vacanze di Natale separati. E questa decisione non promette nulla di buono, anzi, lascia presagire che i due non abbiano risolto i problemi che, da questa estate continuavano ad esserci”, si legge sul sito.

Soleil Sorge in dolce compagnia a Capodanno: e Jeremias?

Non solo, sembra che Soleil sia stata avvistata in dolce compagnia proprio a Capodanno. “Accanto a Soleil è apparso un ragazzo con cui avrebbe molta complicità (si vede anche nelle Stories caricate su Instagram in cui gli versa un bicchiere in testa!). Si tratta di un amico o qualcosa di più? E soprattutto, al rientro, dopo le feste, cosa succederà?”, fa sapere il blog.