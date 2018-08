Jennifer Lopez: vacanze a Capri e concerto improvvisato in un locale VIDEO

Jennifer Lopez è a Capri: l’esibizione a sorpresa in un locale

Jennifer Lopez è una cantautrice, attrice, ballerina, produttrice discografica e imprenditrice. J Lo è conosciuta ed amata da tutto il mondo ma per le sue vacanze estive ha scelto di andare in Italia. Dopo l’avvistamento a Positano e a bordo dello yacht di lusso sulla Costiera Amalfitana, Jennifer Lopez si è diretta a Capri insieme al suo fidanzato Alex Rodriguez. A confermare la presenza della star internazionale è la diretta interessata attraverso i recenti post pubblicati sui social network. J Lo, felice in Italia, si concede anche un mini concerto all’interno di un locale. L’esibizione è stata postata su Instagram dal suo compagno.

Jennifer Lopez canta Let’s Get Loud in un locale italiano

Il video di Jennifer Lopez che canta in un locale di Capri sta facendo il giro del mondo. Tanta l’invidia nei confronti di chi si è trovato davanti all’esibizione a sorpresa della star internazionale. J Lo, bellissima come sempre, ha cantanto la sua Let’s Get Loud, canzone del 1999 e grandissimo successo. L’artista si è scatenata e, circondata dal pubblico incredulo del locale di Capri, ha regalato un momento unico e sorrisi smaglianti segno del momento di felicità e spensieratezza che sta vivendo in questo periodo insieme al suo Alex.

Let’s get loud in Capri 🇮🇹 A post shared by Alex Rodriguez (@arod) on Aug 8, 2018 at 5:56pm PDT

Jennifer Lopez: dopo la vacanza in Italia un premio importante

Fra pochi giorni Jennifer Lopez sarà costretta a lasciare l’Italia perché il 20 di agosto riceverà un premio molto importante. Stiamo parlando del Michael Jackson Video Vanguard Award, la star sarà ospite degli MTV Video Music Awards 2018.