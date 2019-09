Jennifer Lopez sfila per Versace a sorpresa e incanta Milano: il video

Milano Fashion Week, Jennifer Lopez in passerella a sorpresa durante la sfilata Versace

Jennifer Lopez ha sfilato a sorpresa per Versace! Tutto è successo un’ora fa circa, durante la sfilata Versace alla Milano Fashion Week in cui è stata presentata la prossima collezione Primavera/Estate. Nessuno si aspettava l’ingresso della popstar né tanto meno qualcuno era al corrente della sua presenza. Donatella Versace ha chiesto a J-Lo di sfilare per lei e ha sfruttato l’effetto sorpresa per lasciare tutti di stucco. Una sorpresa riuscitissima! Avere Jennifer Lopez in passerella è già tanto, vederla sfilare per chi è presente lo è ancor di più, ma pensate vederla arrivare a sorpresa. Jennifer ha incantato non solo i presenti intorno alla passerella, ma tutta Milano perché il video della sfilata della Lopez sta già spopolando sui social network.

Jennifer Lopez sfila alla Milano Fashion Week a sorpresa con un abito storico firmato Versace

Sono tutti pazzi di Jennifer Lopez: alla Milano Fashion Week immaginiamo non si parli d’altro stasera e chi non era presente alla sfilata Versace si starà pentendo amaramente. La cantante inoltre non ha sfilato con un abito qualsiasi. “Volete vedere il vero jungle dress?”, questo è il messaggio apparso sullo schermo dell’evento annunciando la chiusura della sfilata. Esatto, è stata Jennifer Lopez a chiudere la sfilata Versace e indossando un abito storico. Si tratta di un abito del 2000 che ha lanciato la carriera di Donatella Versace, indossato in occasione dei Grammy Awards dello stesso anno, ovviamente. Conosciuto da tutti come Jungle Dress, gli appassionati di moda e gli addetti del mestiere non lo hanno mai dimenticato.

La sfilata di Jennifer Lopez per Versace: il video dalla Milano Fashion Week

Naturalmente Instagram è stato invaso di video della sfilata di Jennifer Lopez alla Milano Fashion Week. Chiunque fosse presente, da Fedez ad Alessia Marcuzzi, ha subito preso il cellulare per postare il momento sui social. Grazie anche a loro abbiamo avuto la possibilità di vedere che Jennifer si è fermata prima di concludere la passerella, ha preso per mano Donatella Versace e insieme hanno concluso la sfilata Versace Primavera/Estate 2020.