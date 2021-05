Jennifer Lopez e Ben Affleck: cosa è successo dopo il weekend in Montana

Jennifer Lopez e Ben Affleck sempre più vicini. Us Weekly fa sapere che i due non sono ancora tornati ufficialmente insieme ma che la loro amicizia sta prendendo una piega romantica. I due, che sono stati fidanzati dal 2002 al 2004, sono sempre rimasti in contatto in tutti questi anni e dopo la separazione di JLo da Alex Rodriguez c’è stato un riavvicinamento a tutti gli effetti.

Una fonte ha spifferato al magazine americano:

“Jennifer è entusiasta del viaggio in Montana e adora l’amicizia di Ben. Non vuole affrettare i tempi. Lei prova dei sentimenti per Ben, ma vogliono andarci piano. È concentrata sui suoi figli e sul lavoro a Miami”

Al momento nessuna conferma ma neppure smentita da parte dei diretti interessati. Matt Damon, amico di vecchia data di Ben Affleck, ha però ammesso che sarebbe contento di un ritorno di fiamma con Jennifer Lopez.

Sconvolto, invece, Alex Rodriguez, che sperava di riavvicinarsi a Jennifer Lopez nonostante la rottura improvvisa di qualche mese fa. L’ex giocatore di baseball ha appreso con rammarico gli ultimi gossip sull’ex compagna.

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati insieme dal 2002 al 2004. Si sono conosciuti sul set di Amore estremo (titolo originale Gigli). La storia d’amore tra Jennifer e Ben è stata una delle più seguite e chiacchierate dei primi anni Duemila, tanto che alla coppia è stato dato il nome di Bennifer.

Nonostante una romantica proposta di matrimonio da parte di Ben Affleck, Jennifer Lopez non è mai convolata a nozze con l’attore. Perché si sono lasciati Ben e Jennifer? I motivi non sono mai stati svelati del tutto ma pare che l’eccessiva attenzione dei media abbia portato a diversi problemi tra i due.

Nel 2004, a pochi mesi dalla rottura con Ben, la Lopez è diventata la moglie di Marc Anthony. Il matrimonio è durato dieci anni e da questa unione sono nati i gemelli Max ed Emme.

Ben Affleck ha sposato nel 2005 Jennifer Garner, dalla quale ha avuto tre figli: Seraphina, Violet e Samuel. Dopo il divorzio dalla Garner Ben ha frequentato prima la produttrice televisiva Lindsay Shookus e poi la giovane attrice Ana de Armas