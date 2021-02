Jennifer Lawrence sul set dopo l’incidente: bacio passionale con Chalamet

Dopo essere rimasta ferita sul volto durante le riprese, la nota attrice torna a recitare per Don’t Look Up di Adam McKay

Jennifer Lawrence torna sul set del nuovo film Don’t Look Up di Adam McKay insieme a Timothee Chalamet, dopo l’incidente di qualche giorno fa. Secondo quanto ha rivelato TMZ, durante le riprese di questa nuova pellicola, l’attrice è stata ferita al volto da alcune schegge di vetro. Jennifer pare stesse girando una scena, lo scorso 5 febbraio, intorno alle ore 1.30 del mattino insieme al suo collega Timothee, quando è stato lanciato un bidone della spazzatura contro una vetrina. Ciò era previsto dal copione, ma le schegge hanno inaspettatamente raggiunto il viso della Lawrence. Un piccolo incidente, che fortunatamente non ha avuto delle conseguenze. I lavori sul set sono poi stati sospesi. Ed ecco che, in queste ultime ore, arriva la conferma che le riprese sono ricominciate.

A confermare ciò sono alcune foto che sono state scattate sul set, lunedì 8 febbraio. In effetti era previsto il ritorno sul set proprio per la giornata di ieri. La Lawrence è stata fotografata mentre sorrideva e baciava appassionatamente Chalamet. Tali immagini anticipano momenti romantici tra i due personaggi. L’attrice, con i capelli rosso vivo, indossa in questa scena un cappotto leopardato e un paio di jeans. Invece, Timothee porta un lungo cappotto verde oliva e un capellino da baseball. Dunque, nonostante il Coronavirus abbia interrotto la produzione all’inizio dello scorso anno e l’incidente della Lawrance abbia fermato i lavori, le riprese stanno procedendo senza altri intoppi al momento.

Oltre a Jennifer e Timothee, vi sono altri volti del mondo cinematografico di alto profilo che stanno recitando in questo nuovo film, diretto dallo scrittore premio Oscar. Scendendo nel dettaglio, sono presenti nel cast anche Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Jonah Hill. In questi ultimi due mesi ci sono stati avvistamenti delle loro scene in tutta l’area di Boston. Entrando nel dettaglio, si tratta di una commedia che riprende la storia di due scienziati, interpretati da Di Caprio e dalla Lawrance, che scoprono un meteorite in rotta di collisione con la Terra.

Tentano di avvertire la popolazione rivelando quanto sta per accadere, ma nessuno sembra credergli. C’è grande attesa per l’uscita di questo film composto da un cast stellare, che dovrebbe avvenire il prossimo anno sulla piattaforma di Netflix.