Jennifer Aniston, splendida a 50 anni: dieta e sport preferito dell’attrice

Cosa mangia e come si mantiene in forma Jennifer Aniston

50 anni e non sentirli! Per Jennifer Aniston il tempo che scorre non sembra lasciare segni sul suo corpo perfetto. In realtà è solo risultato di tanta determinazione, disciplina e buona volontà. L’attrice ha rivelato al settimanale F la sua dieta quotidiana e gli sport che pratica per apparire in splendida forma. L’ex moglie di Brad Pitt consuma quotidianamente cibi naturali e non dimentica mai di fare il giusto movimento. E dà tanta importanza alla colazione, che resta il pasto più importante della giornata. Appena sveglia Jennifer beve frullati di proteine con tanti frutti di bosco. In alternativa sceglie un toast con uova e avocado oppure cereali con latte di mandorle e banana. Sempre la mattina, quando non ha impegni sul set, l’Aniston si concede una seduta di mezz’ora di cycle yoga (un mix di yoga e spinning) e successivamente 40 minuti di yoga.

Il segreto delle splendide gambe di Jennifer Aniston

“L’esercizio non finisce qui, per questo ho ancora delle belle gambe: faccio palestra per tonificare la muscolatura e corro sul tapis roulant per potenziare il fiato“, ha spiegato Jennifer Aniston. “Comunque per stare in forma alla mia età si deve mangiare sano, bere tanta acqua, ridurre l’alcol a minimo e sudare, sudare, sudare. E io a 50 anni non mi sono mai sentita così bella come in questo momento”, ha aggiunto la star di Hollywood.

Jennifer Aniston: single dopo due matrimoni falliti

Attualmente Jennifer Aniston è single. Dopo l’addio al secondo marito Justin Theroux, l’attrice non ha più ritrovato l’amore. Per ora si consola con i suoi adorati cani. Jennifer non è mai diventata mamma ma anche senza figli si sente una donna appagata e realizzata.