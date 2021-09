Jennifer Aniston rompe il silenzio su David Schwimmer: “Flirt? No, ma…”

Jennifer Aniston e David Schwimmer hanno fatto sognare in Friends anni fa, ma anche quest’anno. Sì, perché se i loro Ross e Rachel hanno tenuto incollati alla televisione milioni e milioni di adolescenti e non, quei fan hanno scoperto di recente che il feeling sul set era vero. Non si trattava solo di talento e sintonia tra attori, bensì di una vera e propria cotta. Jennifer e David hanno confessato durante la Reunion di Friends che si erano presi una bella cotta durante le prime stagioni. Tuttavia tra loro non è mai accaduto nulla, hanno preferito non dare voce ai loro sentimenti per evitare ripercussioni sul set.

Se tra loro non avesse funzionato si sarebbe rovinato un clima magico fra tutti. I sei attori del cast di Friends hanno stretto un bellissimo rapporto tra loro, molti sono rimasti in contatto e altri no. Rivedersi dopo tanti anni, tutti insieme nello stesso salotto della casa di Monica in cui hanno girato e girato per dieci anni è stato molto emozionante. Tutto l’episodio della Reunion lo è stata, è vero, ma la sintonia mai svanita fra i sei protagonisti ha commosso ancor di più i fan. E poi c’è stata quella confessione di Jennifer e David… Sarà stata quella a scatenare il gossip?

Un mese fa circa infatti si è vociferato di un flirt in corso tra Schwimmer e la Aniston. Si è mormorato che i due avessero iniziato una frequentazione dopo essersi rivisti per la Reunion, ma così non è. Il primo a smentire il gossip è stato l’attore di Ross Geller, che tramite un rappresentante ha fatto sapere che non c’era nessuna frequentazione in corso con la collega. Nulla da fare, insomma, per chi ha sognato e sperato in un lieto fine tra i due, soprattutto dopo la nascita della figlia Emma.

Oggi anche Jennifer Aniston ha commentato il gossip, e anche lei ha, naturalmente, smentito tutto tramite ET. Non c’è del tenero tra Ross e Rachel nella realtà, lei si è detta senza parole per quanto si è vociferato ma non c’è nulla di vero: