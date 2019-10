Jennifer Aniston sbarca su Instagram con i suoi ‘Friends’: la foto è virale

Jennifer Aniston su Instagram, l’attrice si è iscritta oggi al social network e lo ha fatto in modo molto speciale!

Jennifer Aniston è su Instagram, finalmente! L’attrice che ha raggiunto la notorietà interpretando il ruolo di Rachel in Friends era tra le più attese sul social network. Sono in molti infatti a voler sbirciare la quotidianità di Jennifer Aniston, che è sempre stata nel cuore del pubblico, in tutto il mondo. La sua Rachel era così amata da aver lanciato anche una moda con il taglio di capelli “alla Rachel”. Era amatissima e lo è tuttora, perché Jennifer Aniston dopo Friends ha avuto una carriera eccezionale, che prosegue ancora oggi e che sarà di sicuro ancora lunga. Ma la news non riguarda solo l’iscrizione al social, perché Jennifer ha scelto un modo molto particolare per sbarcare su Instagram.

Jennifer Aniston sbarca su Instagram, la prima foto è con il cast di Friends

Si è iscritta sul social network un paio d’ore fa e ha già più di duecentomila followers. Ma quale sarà questo modo speciale per iniziare la sua avventura su Instagram? Ha postato una foto in cui è insieme al cast di Friends! Ci sono tutti i sei protagonisti, che evidentemente hanno fatto una reunion. Sotto lo scatto si legge: “And now we’re Instagram FRIENDS too. Hi Instagram”. La parola “friends” ovviamente è stata scritta in maiuscolo, e mica a caso vista la foto. Tradotto in italiano, comunque, il messaggio della Aniston vuol dire: “E adesso siamo amici anche su Instagram. Ciao Instagram”. Inutile dire che i fan sono in delirio in questo momento!

Jennifer Aniston su Instagram con il cast di Friends: la foto è virale

Sotto al post ci sono più di centomila commenti e la foto ha raccolto in poco tempo quasi due milioni di likes! Non c’è solo la felicità di avere finalmente Jennifer Aniston su Instagram, ma aver postato una foto del cast di Friends oggi ha colpito tutti al cuore. La sitcom ancora oggi è tra le più amate di sempre, ha lasciato il segno e proprio quest’anno ha spento venticinque candeline.