Javier si sente male ad Amici, preoccupazione in studio: cos’è successo

Amici, puntata difficile per Javier Rojas prima della terza puntata del Serale

Puntata difficilissima, quella di oggi, per Javier Rojas che ha dovuto sopportare da una parte le critiche della giuria, soprattutto di Loredana Bertè, che ha ritenuto leggero il provvedimento adottato nei suoi confronti da Timor Steffens per alcuni ritardi; dall’altra i commenti, seppur bonari e assolutamente costruttivi, di Vanessa Incontrada che lo ha giudicato poco caliente. A questo si aggiungono gli attacchi pesantissimi di Nicolai Gorodiskii che proprio non riesce a modularsi nelle sue esternazioni: non per niente oggi abbiamo visto sia una discussione piuttosto sgradevole con Timor sia un confessionale pregno di offese nei confronti del suo collega che a suo avviso “non sarebbe nessuno”. Diteci voi se è modo di esporsi dopo le tante critiche ricevute prima del Serale.

Javier si sente male ad Amici, Maria De Filippi preoccupata

La puntata è diventata pesante anche fisicamente quando Javier ha dovuto scontrarsi prima con Nicolai, che l’ha battuto, poi con Jacopo Ottonello, contro il quale è riuscito a vincere. Dopo la seconda coreografia non si è capito bene per quale motivo ma Javier si è sentito malissimo: si è visto chiaramente che durante la performance avesse spinto troppo, ed è molto probabile che le sue gambe stessero per avere un crollo alla fine. Non vogliamo addentrarci in commenti dettagliati perché non siamo competenti in materia ma sembra certo che non sia nulla di grave: alla fine è stata infatti la stessa Maria De Filippi a parlare di un “mal di gambe” e di “acido lattico”.

Serale Amici, Javier continua la sua corsa verso la finale

Per fortuna il percorso del ballerino non si è interrotto con la puntata di oggi: Javier infatti è stato ammesso da giuria, professori e VAR alla terza puntata del Serale e avrà tutto il tempo per riposarsi. La prossima settimana ne sapremo senz’altro di più, visto che nel day time le telecamere sono puntate più sulle emozioni dei ragazzi, sulle reazioni post-puntata ecc. che sulle coreografie. Restate con noi!