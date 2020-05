Javier Rojas sentimenti: un bacio, ricordi indelebili, video che emoziona

Amici Speciali, Javier Rojas e il bacio su Instagram

Javier Rojas è tornato su Canale 5 grazie ad Amici Speciali e ha dato come sempre gran prova di talento. Nessuno di noi dimentica però il gossip che ha coinvolto il vincitore della categoria Ballo di Amici 19 ed è per questo che quando il ballerino pubblica qualcosa di sospetto non possiamo che condividerlo con voi. Il luogo prediletto di Rojas sembra essere Instagram, dove posta spesso foto, video e messaggi di ringraziamento e non solo. Tra le storie ad esempio ha pubblicato l’ultima creazione artistica del film director Dimitri Legrand ed è molto strano che di questo video abbia screnshottato la parte in cui scocca un bacio tra i due protagonisti. Cosa avrà voluto dirci Javier? Ma soprattutto a chi stava pensando in quel momento? Talisa Ravagnani? Solveig? Nessuna delle due? Tutto può essere.

Javier su Instagram, sentimenti: il video che piace al ballerino di Amici Speciali

Il video a cui facciamo riferimento è quello che trovate qui sotto e lo screenshot di Javier oltre a riprendere il bacio a cui abbiamo già fatto cenno viene commentato con una fiamma e una mano che indica ok. Tanti i punti di domanda sul ballerino, anche se, diciamocelo, potrebbero anche essere soltanto nostre supposizioni e nient’altro.

News Javier, c’è spazio anche per gli amici: il ricordo del 2015

Javier ha avuto anche un pensiero per Yasser che “gli ha trasmesso l’abitudine di dire ‘buenanoch'”, come sapete parola che Rojas usa sin da quando era ad Amici. Ha chiuso le storie con un bel ricordo del 2015, una foto in cui compare assieme ad alcuni amici ballerini e ad altre ballerine. Non si può dire insomma che Javier non porti con sé ad Amici Speciali non solo un bagaglio lavorativo ma anche un gran bagaglio emotivo.