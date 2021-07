Javier Bardem, morta la madre Pilar Bardem: il doloroso annuncio dei figli

È morta Pilar Bardem, madre di Javier Bardem. L’attrice spagnola si è spenta all’età di 82 a Madrid senza alcuna sofferenza e circondata dall’amore della sua famiglia. L’annuncio è stato dato dai figli. Javier, Carlos e Monica hanno dichiarato di voler condividere con tutti la notizia della madre Pilar Bardem morta. Per loro è stata un esempio di vita. Sono consapevole dell’affetto e dell’ammirazione che molte persone provavano per lei, dentro e fuori la Spagna, per l’attrice, la combattente e la persona sempre solidale che era. Poi hanno ringraziato con tutto il cuore quell’amore verso la loro madre. Oltre ad essere stata un volto del cinema internazionale, Pilar è conosciuta anche per il suo attivismo.

A sottolinearlo è stato il Presidente del Governo spagnolo, Pedro Sanchez, che sui social ha scritto che la donna lascia la sua eredità enorme per quanto riguarda la televisione, il cinema e il teatro. Pilar Bardem è stata sempre dalla parte dell’uguaglianza, della libertà e dei diritti di tutti. Nel corso della lunga carriera ha recitato in molti film, serie tv e teatro.

Il suo debutto è stato in Cuernos de Mujer, nel 1995 per la regia di Enrique Urvizu. L’ultimo film in cui ha partecipato risale al 2011 in Maga Martina 2 – Viaggio in India. Nel 1961 ha sposato Carlos Encinas di cui rimase vedova nel 1995 e da cui ebbe tre figli, divenuti in seguito attori. Inoltre era nonna di Leonardo e di Luna, figli nati dal matrimonio tra Javier e Penelope Cruz.

Morta Pilar Bardem, il figlio Javier: “Ho imparato da lei a fare le cose al meglio”

Pilar Bardem, nel corso della vita professionale, è riuscita a vincere anche un Goya, uno dei principali premi cinematografici spagnoli, in seguito alla partecipazione nella pellicola “Nessuno parlerà di noi” diretto da Yanes.

La sua passione è stata anche una spinta per i figli a diventare attori. In una delle recenti interviste Javier Bardem aveva detto della madre Pilar che da lei ha imparato che se decidi di fare una cosa devi farla al meglio. La ricorda passare intere nottate sulle sceneggiature.