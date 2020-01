Javier ad Amici sbotta, è polemica: Maria interviene e chiama la redazione

Amici, Javier non è soddisfatto dell’esibizione e Maria prova a consolarlo: cosa è successo in studio

Nel daytime di Amici di oggi su Canale 5 abbiamo visto le altre esibizioni degli allievi davanti alla commissione degli esperti. Si è esibito anche Javier Rojas, che però non era molto soddisfatto della sua performance. Maria De Filippi si è accorta di un certo malumore nel ballerino, così gli ha chiesto cosa non andasse bene. Javier non era affatto contento del lavoro svolto e ha spiegato che non era quella la coreografia che avrebbe voluto presentare. Maria ha provato a spiegargli che non è colpa sua se non ha avuto tempo per riscaldarsi al meglio, perché semplicemente sono i tempi televisivi a impedirlo spesso e volentieri. Per i ballerini di danza classica non è semplice insomma, ma è un’attenuante che chi dà il suo giudizio tiene in considerazione.

Maria De Filippi consola Javier, che chiama in causa la redazione di Amici: “Mi hanno detto di fare questo”

Ma Javier non era soddisfatto della sua esibizione a prescindere dal fatto che ci fosse una commissione, perché la variazione presentata deve essere perfetta quando viene portata in scena. Maria ha provato a rasserenarlo: “Non hai avuto il tempo di concentrarti e di riscaldarti, quindi questo è colpa di un meccanismo televisivo. Però per noi l’idea di far vedere la danza classica per noi è importante. Io so che tu sei bravo, lo sanno anche loro”. Ha quindi chiesto a Javier se volesse rifare la coreografia dopo essersi riscaldato, ma lui ha detto di no perché non si sente pronto fisicamente in generale a ballare il classico, essendo stato poco bene nei giorni scorsi. Maria gli ha quindi chiesto come mai avesse scelto di ballare una variazione, ma Javier l’ha spiazzata. “Perché mi hanno detto gli altri di fare questo. Me lo ha detto Fabio”.

Amici daytime, Javier non è contento e interviene la redazione

Maria è rimasta sorpresa, perché ai cantanti ha dato libertà di scelta sulla canzone con cui esibirsi e pensava che con i ballerini sarebbe stato lo stesso. Quindi si è detta dispiaciuta e ha chiamato in causa la redazione. Lo stesso Fabio ha raccontato: “Lui ha proposto una coreografia hip hop e ho detto sei sicuro di fare hip hop?”. Dal suo banco Javier ha risposto con un sonoro “sì”, quindi Maria gli ha proposto di ballare la coreografia hip hop e lui ha accettato.