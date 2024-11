Jasmine Carrisi, lo spoiler di Al Bano, la conferma: ‘C’è stato un flirt’

Che cosa c’entra Al Bano con Madonna? Ma soprattutto, che cosa c’entra la figlia Jasmine con la nota popstar? È quanto emerso durante la prima parte della puntata de La Volta Buona di mercoledì 13 novembre 2024. Nello studio di Rai1 Caterina Balivo ha accolto sul divano diverse personalità e lo ha fatto anche per parlare di gossip, non solo di Sanremo.

Dopo avere passato in rassegna il grande tema del prossimo Festival e avendolo fatto attraverso commenti a caldo, polemiche, copertine di magazine diventate iconiche e curiosità sulla nuova edizione, Balivo apre una nuova parentesi. Curiosa e pronta a conoscere tutta la verità, Caterina si è rivolta alla figlia del grande Al Bano Carrisi, Jasmine, giovanissima e decisamente timida davanti alle telecamere.

La ragazza, appena 20enne, è stata chiamata a chiarire una questione venuta fuori pochissimo tempo fa proprio da papà Al Bano. “Ma chi ha detto questa cosa?” esordisce lei già in imbarazzo – “Tuo papà“, risponde Balivo. Insomma, c’è da fare chiarezza su una questione piuttosto insolita: perché il noto cantante avrebbe dichiarato di “avere rischiato di diventare consuocero di Madonna“?

Jasmine Carrisi e il flirt con il figlio di Madonna: le parole di lei

Era stato Al Bano a raccontare al Corriere della Sera di questo presunto flirt tra il figlio adottivo di Madonna, David Banda, e sua figlia Jasmine. Il racconto si era concentrato a quando, nel 2022, Madonna arrivò in Puglia per festeggiare il suo compleanno e durante una festa organizzata per lei e a cui parteciparono anche Carrisi e figlia, tra i due giovani scattò una scintilla.

Una volta ero a una festa dove c’era anche lei e la sua famiglia. Uno dei figli adottivi di Madonna cominciò a interessarsi a mia figlia Jasmine. Ma poi il ragazzo ripartì per gli Stati Uniti e mia figlia restò qui. Ragazzate […]

Furono queste le parole del cantante, oggi confermate, seppure con un po’ di imbarazzo, proprio da Jasmine. In evidente imbarazzo e arrossita nel sapere di dovere dire qualcosa in merito (tanta l’attenzione curiosa in studio), Jasmine ha confermato il flirt. “Allora ragazzi, Jasmine è una ragazza timida, facciamola parlare e ci racconta lei tutto da sola” – ha incalzato Balivo, sedendosi poi al suo fianco per farla sentire un po’ più a suo agio. “Il problema è che quando parlo con te mi sembra di stare parlando con un’amica quindi mi dimentico tutto il contorno”, ha continuato Jasmine.

“C’è stato un flirt“, ha confessato la figlia del cantante, confermando ciò che il padre aveva già spoilerato verso fine ottobre 2024. Ammesso che qualcosa, durante quella festa, è realmente accaduto, Jasmine ha poi però frenato ogni pensiero dicendo che attualmente sono “solo amici“. Ha descritto il ragazzo come educato, gentile, artista anche lui (ma meno bravo della madre, iconica) e ha detto di sentirlo ancora oggi.

La parentesi del gossip si conclude con una Balivo curiosa che al “Ma quindi questo ragazzo non ti piace dai”, riceve come risposta un “Mi stai mettendo in difficoltà ora” di Jasmine. Alcuni utenti di X però non l’hanno vista in troppa difficoltà:

Insomma, papà Al Bano ha acceso il gossip e Jasmine, messa alle strette, non ha potuto che confermare. Tutto tra un sorriso e un imbarazzo, poi si volta pagina.