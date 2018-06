Jane the Virgin, Michael è ancora vivo: le anticipazioni degli autori

Jane the Virgin, Michael non è morto: parlano gli autori della serie

La quarta stagione di Jane the Virgin si è conclusa con un vero e proprio colpo di scena: Michael è ancora vivo! Proprio mentre Jane stava per sposare Rafael, il poliziotto è ricomparso nella vita della scrittrice. Ma si tratta davvero di Michael? Lo stesso Michael che Jane ha amato per anni e anni fino al punto di sposarlo? Gli autori del telefilm CW hanno anticipato a Tv Line che non si tratta di alcun gemello cattivo, come nelle più classiche delle telenovelas. “Posso assicurare che non è un gemello a sorpresa”, ha detto la showrunner Jennie Urman al sito americano di tv. “Quello è il Michael che conosciamo? Lo scopriremo nella prima puntata della quinta stagione. Come abbiamo visto, Rose ha delle incredibili capacità di cambiare volti”, ha aggiunto l’autrice. Si tratta quindi di un brutto scherzo della donna, pronta a rovinare la felicità di Jane e Rafael? In realtà Rose è apparentemente in carcere…

Il ritorno di Michael a Jane the Virgin: tutte le teorie

Il ritorno di Michael a Jane the Virgin ha scatenato la fantasia dei telespettatori. Tante sono le teorie che i fan più appassionati hanno ipotizzato. Michael ha finto la sua morte per proteggere la sua famiglia? O in realtà si tratta di uno scherzo di Rose ai danni di Jane e Rafael? Per ora una cosa è certa: la storia d’amore tra Rafael e Jane ha subito un brusco scossone. I due continueranno ad amarsi nonostante la presenza di Michael? O Jane sceglierà ancora una volta il poliziotto, come già accaduto in passato?

La quinta stagione di Jane the Virgin sarà l’ultima

Com’è noto, la quinta stagione di Jane the Virgin con Gina Rodriguez sarà anche l’ultima e gli autori hanno promesso che tutti i nodi verranno al pettine. Dunque, la protagonista dovrà compiere una scelta definitiva: Michael o Rafael? Al momento la CW non ha ancora comunicato la data ufficiale del ritorno della serie.