Jane Alexander, la denuncia fiume: “Cose orribili, cattiveria inaudita”. Poi l’appello dell’attrice

Jane Alexander sta facendo i conti con la popolarità social acquisita dopo l’avventura del Grande Fratello Vip. L’attrice sta infatti assaggiando la croce e la delizia dei network del nuovo millennio. Luoghi virtuali dove c’è un po’ di tutto: spesso si trova educazione, sensibilità e buon senso, ma altrettanto spesso bisogna fronteggiare maleducazione, insulti gratuiti e altre nefandezze che sarebbe bello risparmiarsi. Ed è proprio su quest’ultimi atteggiamenti che la fidanzata di Elia Fongaro è intervenuta con il suo ultimo post Instagram, lanciando una denuncia fiume del fenomeno che l’ha coinvolta in prima persona: “Voglio chiedervi una cosa. Siete tante, tantissime, soprattutto donne, ahimè, a scrivermi cose orrende. Con una cattiveria inaudita, mirando a ferirmi, a farmi veramente male…”

“Ma mi chiedo: perché lo fate? Perché da donne la vostra indole non è di lasciarmi vivere la mia vita?”

“I miei amici mi consigliano di smettere di leggervi – prosegue Jane – ma così perderei anche tutti i messaggi belli che ricevo, e non voglio”. L’attrice non se ne fa una ragione del ‘malcostume’ che aleggia, a volte, nel web: “Ma mi chiedo: perché lo fate? Perché da donne la vostra indole non è di lasciarmi vivere la mia vita o al massimo di esprimere opinioni costruttive?”. La Alexander a questo punto ribadisce nuovamente la gravità delle offese ricevute (“Siete durissime, a volte su cose irreali, non vere”), proseguendo nell’amara riflessione: “Io penso che se siete giovani, vivrete malissimo, ma veramente male, il passare degli anni sul vostro corpo. E se invece siete già un pochino più avanti, come me, dovreste sapere che la solidarietà femminile è la nostra forza, e che così non andremo da nessuna parte”.

L’appello dell’attrice

“Io amo le donne, ho tante amiche donne e capita a tutte di criticarci, ci sta. Ma mai diremmo cose cosi cattive. Mai”, puntualizza Jane che infine lancia un appello, suggerendo di sfruttare i social per quel che hanno da dare in positivo, non per le loro potenzialità negative: “I social vi danno la possibilità di essere orribili con chi volete. Sta a voi decidere se esserlo oppure no. Essere civili, gentili ed educate è un vostro diritto. Esercitatelo”.