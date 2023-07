Jamie Foxx: “Ecco cosa mi è successo, sono tornato dall’inferno”

Sono ormai passati più di tre mesi da quando l’attore americano Jamie Foxx è stato ricoverato in una clinica a causa di un misterioso malore. Era stata la figlia Corinne Foxx ad annunciare, lo scorso 11 aprile, che suo padre aveva subito una complicazione medica mentre si trovava ad Atlanta per le riprese del film Netflix Back in Action con Cameron Diaz: “Grazie al tempestivo intervento e alle ottime cure, è sulla buona strada per il recupero”. Ora l’allarme sembra finalmente rientrato e in queste ore l‘attore è comparso sui social per rivolgersi ai suoi followers e ringraziarli di tutto il supporto ricevuto in questi lunghi mesi.

Il videomessaggio di ringraziamento ai fans e alla famiglia

Nelle scorse ore Jamie Foxx ha parlato per la prima volta su Instagram dopo essere stato dimesso dalla clinica. L’attore ha deciso di pubblicare un videomessaggio nel quale ha tenuto a ringraziare tutti i suoi fans per il supporto ricevuto. Foxx si è mostrato ai followers non nascondendo la visibile commozione: “Non volevo che mi vedeste così, sono stato all’inferno e sono ritornato”, ha dichiarato l’attore.

“Non posso nemmeno iniziare a dirvi quanto lontano mi ha portato e come mi ha riportato indietro quello che è successo. Ho passato qualcosa che pensavo non avrei mai affrontato. So che molte persone volevano aggiornamenti, ma non volevo che mi vedeste così. Voglio che mi vediate ridere, divertirmi, fare festa, fare una battuta, fare un film, uno show televisivo. Non volevo che mi vedeste con i tubi attaccati e cercare di capire se ce l’avrei fatta. E a essere onesto con voi, mi sorella e mia figlia Corinne mi hanno salvato la vita.”

Foxx è apparso visibilmente dimagrito e segnato dalla recente esperienza ma nel corso del video non ha voluto specificare di che natura fosse il malore accusato lo scorso aprila. Allo stesso tempo però, l’attore, ha voluto smentire categoricamente tutte quelle voci che parlavano di una presunta cecità o di una reazione allergica al vaccino contro il Covid-19.

“Quando si è silenziosi, le cose sfuggono di mano a volte. Alcune persone dicevano che ero cieco, ma come potete vedere gli occhi funzionano alla grande. Alcuni dicevano che ero rimasto paralizzato, non lo sono, ma sono stato all’inferno e ritorno e il mio percorso di guarigione ha avuto anche qualche buca. Ma sto tornando e posso lavorare, quindi voglio ringraziare le persone che mi permetteranno di tornare a lavorare. Amo tutti e amo l’amore che ho ricevuto. È stato difficile, amici, sono stato malato.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jamie Foxx (@iamjamiefoxx)

Cos’è successo a Jamie Foxx

Dal momento in cui venne reso noto il ricovero di Jamie Foxx sono state tante le ipotesi che si sono rincorse sul web circa la sua salute. Le speculazioni costrinsero anche la figlia Corinne a intervenire pubblicamente una seconda volta sull’accaduto, specificando che la famiglia non si stava preparando affatto al peggio.

Una delle ipotesi che era circolata era quella dell‘ictus, anticipata per la prima volta da Mike Tyson nel corso di un’intervista. Successivamente si era anche parlato di ricovero in una struttura che cura il cancro e di una ripresa molto lenta. I familiari avevano deciso di mantenere il silenzio sulle condizioni di salute dell’attore. Il motivo del suo ricovero a oggi non è ancora stato reso noto.

Jamie Foxx è già tornato al lavoro

Dopo il periodo di stop forzato Jamie Foxx è già tornato al lavoro. In questi giorni l’attore ha girato uno spot a Las Vegas ed è stato avvistato mentre girava su una macchina da corsa di colore oro. A diffondere le immagini è stata la leggenda dell’hockey Wayne Gretsky. Il dirigente sportivo canadese, protagonista della pubblicità insieme a Foxx, ha postato una fotografia insieme all’attore e ha scritto: “Una delle più belle notti della mia vita con lui”.