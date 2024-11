James Van Der Beek (Dawson’s Creek) ha il cancro. Le sue parole

James Van Der Beek rimane uno degli attori che ha fatto sognare una generazione. In Dawson’s Creek interpretava proprio Dawson Leery. Insieme a Joy Potter (Katie Holmes) e Pacey Witter (Joshua Jackson) hanno rappresentato il triangolo amoroso più famoso degli anni novanta. In un’intervista sul magazine People.com l’attore ha sconvolto tutti con una dichiarazione drammatica. Ha infatti ammesso di avere il cancro. Ha anche dichiarato di saperlo già da qualche tempo ma di aver preferito mantenere privata la diagnosi. I fan sono molto preoccupati e hanno già dedicato parole d’affetto sia a lui che alla sua famiglia.

Il nostro Dawson nella vita reale è sposato con Kimberly con la quale ha sei splendidi figli. Una famiglia colma d’amore con cui l’attore ama passare tantissimo tempo. Spesso infatti condivide momenti personali sui propri social. Ama infatti mostrare ai propri fan come passa il tempo tra lavoretti in casa e giochi con i bambini. Un padre amorevole e un marito molto innamorato. Nell’intervista James Van Der Beek ha dichiarato quanto segue: “Ho un cancro al colon retto. Ho affrontato privatamente questa diagnosi e ho preso provvedimenti per risolverla, con il sostegno della mia incredibile famiglia.”.

L’approccio spirituale e l’aiuto della famiglia

L’attore ha un animo fortemente spirituale. Con questo approccio sia lui che la moglie avevano già affrontato un’altra tragedia che aveva colpito la loro famiglia. Infatti la moglie mentre era incinta aveva subito un aborto inaspettato. Chiaramente la cosa aveva sconvolto tutti. Kimberly aveva dichiarato che il marito le era stato sempre accanto in quel duro momento. Così siamo certi che l’attore troverà un solido abbraccio sia dalla moglie che dai sei figli.

Nel mentre Van Der Beek si sta dedicando ad alcuni interessanti progetti lavorativi. È infatti apparso in un episodio di Walker. Ha poi recitato sul set di Sidelined: The QB and Me. Prossimamente inoltre apparirà in The Real Full Monty, uno speciale in cui vari attori affronteranno il doloroso tema del cancro. Le parole del nostro Dawson lasciano grande speranza: “C’è motivo per essere ottimisti. Io mi sento bene”. E noi gli auguriamo tutto il bene possibile!