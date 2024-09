Jacqueline in parte crescerà il figlio come fece con lei Heather Parisi

“Ciao Italia per un po’”. Così Ultimo tre giorni fa, prima di lasciare il Bel Paese assieme alla compagna incinta, Jacqueline Luna Di Giacomo. Nelle scorse ore la coppia è spuntata a New York, svelando la meta in cui sosterà per diverso tempo. Curioso notare che i due si sono allontanati proprio nel momento in cui nello Stivale è sbarcata Heather Parisi che, poco dopo aver messo piede su suolo italico, si è fiondata a Verissimo a rilasciare un’intervista dimenticabile. Detto questo Jacqueline ha evitato di commentare quanto dichiarato dalla madre a Silvia Toffanin. In qualche modo, però, seppur in maniera assai remota, ha spezzato una lancia a favore della coreografa statunitense, rivelando un dettaglio in merito all’educazione che ha intenzione di dare al figlio che ha in grembo.

La ragazza, come è noto, è nata dall’amore vissuto dall’ortopedico Giovanni Di Giacomo e da Heather Parisi; è stata cresciuta fin da piccina sentendo l’inglese, dalla mamma, e l’italiano, dal papà. Infatti lei è madrelingua sia dell’uno che dell’altro. Ebbene, su tale questione, ha spiegato di voler ripercorrere le orme materne. Quindi? Quindi lei con il bebè converserà in inglese, Ultimo invece in italiano.

“Avendo avuto la fortuna di crescere madrelingua americana in casa farò lo stesso con bebè, già immaginatevi le scene”, ha raccontato in una storia Instagram Jacqueline, immortalandosi in un appartamento a New York. Quindi, goliardicamente, ha aggiunto: “E il papà interromperà e dirà: ‘Nmano, te ce porto io al parco’”.

La coppia ha anche già scelto il nome da dare al maschietto che nascerà tra poche settimane. In particolare ha spoilerato che il nome inizierà con “E”, senza dire il resto. C’è però chi assicura che il bimbo sarà chiamato Edoardo, in omaggio a un caro amico, morto precocemente, del cantante romano.

Heather Parisi a Verissimo: il silenzio tombale della figlia

Rimane intanto caldo il tema relativo ai rapporti odierni tra Jacqueline e mamma Heather. A Verissimo quest’ultima si è trincerata dietro ad “affari di famiglia privati”, senza spiegare se con la figlia abbia ricucito o almeno se si sia fatta sentire dopo l’annuncio della dolce attesa. Dal canto suo Jacqueline, che non vuole prestare il fianco al gossip (non lo ha mai fatto e difficilmente inizierà a farlo ora), non ha commentato in alcun modo quanto esternato dalla madre.