Jacopo Ottonello non trattiene le lacrime, regalo speciale: “Pura emozione”

Amici, Jacopo Ottonello non trattiene le lacrime su Instagram dopo un regalo speciale dai fan

Jacopo Ottonello ad Amici ha sempre dimostrato di essere un ragazzo molto sensibile, e soprattutto innamoratissimo. Il cantante è felicissimo accanto alla sua fidanzata Greta e non perde occasione per dimostrarle tutto il suo amore e tutta la sua riconoscenza per essergli accanto. Oggi Jacopo non è riuscito a trattenere le lacrime, ma non solo per la fidanzata. A commuoverlo ed emozionarlo fino alle lacrime è stato un video realizzato da alcuni fan. Un video con protagonisti proprio Jacopo e Greta e vedendolo il cantante non è riuscito a trattenersi. La sua emozione è esplosa in un pianto che ha voluto condividere con i fan, per dimostrare anche a loro tutta la riconoscenza e la gratitudine per l’affetto e la vicinanza.

Jacopo Ottonello in lacrime: “Emozione pura”, le parole sulla fidanzata Greta

Con gli occhi gonfi di lacrime, Jacopo ha raccontato di essersi molto commosso e non si è nascosto. Ha mostrato le sue lacrime, una in particolare sul naso, e ha detto: “Non è perché non sono capace a soffiarmi il naso, ma perché quello che fate è sempre emozione pura”. Grazie a questo gesto Jacopo si è riscoperto ancora una volta un ragazzo fortunato: “Mi fate rendere sempre di più conto del fatto che ho veramente una persona vicino stupenda. Penso che ami me per quello che sono, per quello che faccio e anche per quanto riguarda i miei difetti. Ho dei pregi ma anche tantissimi difetti. E amare i difetti di una persona vuol dire veramente amarla. Quindi grazie, veramente”.

Jacopo dopo Amici sempre più innamorato della sua Greta: “Mi rendi la persona più felice del mondo”

E dopo poco Jacopo ha dedicato delle stories anche a Greta. Rivolgendosi alla sua fidanzata ha proseguito: “E ovviamente non devo stare neanche a dire che il grazie più grande va a te. Mi rendi veramente la persona più felice al mondo, sapendo e essendo consapevole del fatto che ci sei tu vicino a me”.