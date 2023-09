Jack Vanore: “Via da UeD per una malattia, cosa faccio oggi”

Jack Vanore, ex volto di Uomini e Donne, si è raccontato in una lunga intervista, dove ha spiegato perché lasciò il dating show.

Jack Vanore è stato un volto importante per Uomini e Donne. Dopo esser stato corteggiatore di Serena Enardu, partecipò al dating show di Canale 5 nel ruolo di tronista, per poi tornare come opinionista. Nel 2020, però, arrivò l’addio al programma e, in una recente intervista a Fanpage.it, ha spiegato cosa è realmente successo. Non solo Uomini e Donne, Vanore si è anche raccontato sul lato privato, svelando qualche dettaglio della sua nuova vita.

Jack Vanore: ecco perché ha lasciato Uomini e Donne

Il motivo per cui Jack lasciò il programma condotto da Maria De Filippi fu per via di una malattia autoimmune che gli era stata diagnosticata: “Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi“. Il supporto nell’affrontare questa sfida non è mancato e l’ex tronista ha potuto contare sulla vicinanza di molte persone, tra cui la stessa Maria De Filippi e Raffaella Mennoia: “Hanno capito subito l’importanza del mio stop. In questi momenti si vedono i veri amici, le persone che tengono a te e posso garantire che Maria e Raffaella mi vogliono bene. Questa patologia mi ha costretto a cambiare vita“.

La nuova vita di Jack

Oggi, infatti, la vita di Jack Vanore è diversa. L’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato qual è la sua attuale occupazione: “Lavoro nell’azienda di famiglia, dove trattiamo, produciamo e commercializziamo laminati piani. Sono delle lastre di ferro che possono essere usate, ad esempio, per costruire navi, recipienti a pressione, ponti…” ha spiegato. Jack non ha nascosto la mancanza del mondo televisivo, ma allo stesso tempo ha espresso un sentito apprezzamento per il lavoro che svolge attualmente.

Anche a livello di salute, Jack è migliorato e ora si sente bene: “La mia è una situazione che sarebbe potuta diventare complicata, ma ci sto lavorando e sta andando in regressione. È sotto controllo. Devo dire che oggi sto bene. Ho ripreso a fare sport, a lavorare, a fare tutto. Meglio di prima” ha detto.

Ritorno a Uomini e Donne? Non è da escludere

D’altronde, non è da escludere che l’ex tronista e opinionista, un domani, possa tornare a Uomini e Donne: “Non escludo mai un mio ritorno. Mi piacerebbe tantissimo. È come lavorano, che fa la differenza. Non sono colleghi di lavoro, sono amici” ha spiegato. La personalità di Jack Vanore, educata e rispettosa, potrebbe piacere anche a Pier Silvio Berlusconi ed essere in linea con la sua idea di televisione. Chissà che un domani, l’ex tronista non possa far parte del Grande Fratello, programma a cui gli piacerebbe partecipare: “Mi piacerebbe partecipare a Pechino Express o fare il Grande Fratello. Ma quello che vorrei di più in assoluto è tornare a Uomini e Donne“.

Due parole anche su Pier Silvio e la sua televisione, sempre più intenzionata a mettere il contenuto trash alla porta. Jack ha confermato come in alcuni programmi vi erano stati momenti in cui si era andato troppo oltre, ma ha espresso anche una certa curiosità per il nuovo Grande Fratello, ripartito ufficialmente lunedì 11 settembre. In generale, l’ex tronista si è detto favorevole alle nuove manovre anti trash di Pier Sivlio Berlusconi.

La vita privata: il bel legame con Comò

Spazio anche alla vita privata. Attualmente Jack è single e ha raccontato di aver passato delle bellissime vacanze assieme al suo cane Comò, Labrador a cui è molto affezionato: “Amici e amiche mi avevano invitato a partire con loro, però ho preferito ritagliarmi del tempo per stare da solo, per riflettere. Mi piace tantissimo andare in montagna, fare lunghe passeggiate, stare in mezzo alla natura, mi connette di più con la mia essenza, mi tranquillizza, mi calma“.