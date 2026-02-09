Jack Vanore allo scoperto con una nota influencer: l’annuncio del fidanzamento (non fresco)

Jack Vanore, storico volto di Uomini e Donne, si è fidanzato con l’influencer Vittoria Beggiato. Lo ha annunciato lui stesso attraverso un post Instagram congiunto con la sua nuova compagna. Che, tra l’altro, non è del tutto nuova, visto che i due stanno insieme da un anno e mezzo. Un dettaglio che è sempre stato rivelato dalla coppia che ha scelto di rendere pubblica la relazione in una data non casuale, bensì nel giorno in cui l’ex opinionista ha compiuto 43 anni.

“43 anni (di cui uno e mezzo passato a scannarsi con me) auguri amore mio, ti amo per sempre”. Questo il messaggio scritto da Beggiato e condiviso da Vanore. La didascalia ha accompagnato foto e video romantici della coppia. Tanti fan hanno augurato il meglio ai due e non hanno nemmeno nascosto un certo stupore in quanto l’ex tronista di UeD è risaputo che è molto riservato. Il fatto che abbia deciso di ufficializzare il legame con l’influencer è la prova che la love story è seria e non un flirt di passaggio.

Chi è Vittoria Beggiato, la nuova fidanzata di Jack Vanore

Vittoria Beggiato è un’influencer, modella e ambassador. Originaria di Monza, è laureata alla Bocconi in Business Management e gestisce l’allevamento di pastori tedeschi Casa Beggiato, vincitore del titolo di Miglior Allevamento Italiano 2024. Inoltre lavora come conduttrice televisiva in ambito cinofilo. Su Instagram ha un seguito di 47mila follower.

Jack Vanore tra Uomini e Donne e amori giunti al capolinea

Vanore è diventato un personaggio televisivo grazie a Uomini e Donne, dove ha ricoperto svariati ruoli. Nel 2007 ha corteggiato Serena Enardu. Dopo quell’esperienza Maria De Filippi lo ha chiamato sul trono. Nella trasmissione di Canale 5 ha poi conosciuto Raffaella Mennoia, braccio destro di “Queen Mary”. I due sono stati insieme fino al 2013, rimanendo in ottimi rapporti. E infatti Vanore è successivamente stato chiamato a UeD come opinionista.

Dal 2016 al 2018 ha avuto una relazione con Marina Dervishi. Nel 2020 ha reso noto di aver iniziato una frequentazione con Linda Giovannazzi. I due si sono lasciati nel 2024. Da un anno e mezzo il suo cuore batte per Vittoria Beggiato.