J-Ax si sfoga dopo minacce dai no-vax: “Terroristi anti-italiani”, l’appello

J-Ax si è sfogato dopo le minacce ricevute dai no-vax e ha postato sui social un duro video diretto anche alla classe politica. Un messaggio arrivato forte e chiaro al popolo dei social, non si sa invece se è arrivato in modo altrettanto forte ai piani alti. A chi dovrebbe agire ed evitare che queste cose accadano. I no-vax hanno minacciato il rapper e la sua famiglia su alcuni gruppi Telegram e sui social. Dopo diversi messaggi saltati fuori, J-Ax ha deciso di dire la sua, anzi le sue perché aveva diverse cose da dire. Ha cominciato illustrando degli esempi di minacce ricevute dai no-vax che lo hanno preso di mira dopo che lui ha espresso la sua posizione favorevole in merito ai vaccini anti-Covid.

“Ho ricevuto delle minacce da alcuni NO-VAX che vogliono: ‘Cercarmi, bastonarmi, investirmi e riempirmi di botte’. Quando la politica capirà che siamo di fronte a un gruppo di terroristi anti-italiani che si sta radicalizzando sempre di più online sarà come sempre troppo tardi”

Queste le parole del cantante, che ha invitato anche a una riflessione: se minacce come queste fossero arrivate da persone di un’altra etnia, magari con la pelle più scura o che parlano arabo, allora le forze dell’ordine sarebbero già passati all’azione. Questo il suo pensiero, secondo J-Ax si sta temporeggiando troppo e si sta lasciando correre troppo in attesa di intervenire per fermare i no-vax. O almeno quelli che fanno di questo pensiero un motivo per minacciare la vita di un’altra persona.

Le minacce ricevute sui gruppi Telegram non sono le prime che J-Ax riceve, gli sono arrivate anche foto di proiettili. Non accetta il fatto che si stia permettendo che certa gente pedini e minacci medici, giornalisti, personaggi dello spettacolo e altre persone. Oltre a creare disagi nelle grandi città. Quindi l’appello di J-Ax rivolto ai politici affinché si rendano conto presto che queste persone non sono semplicemente dei “soggetti svalvolati” ma dei veri e propri “terroristi”.

J-Ax non sposa in alcun modo la teoria no-vax, soprattutto perché lui ha avuto una forma pesante di Covid e ha visto persone care perdere la vita per il Covid. Inoltre secondo lui questa gente è contro gli italiani. Lo sono perché non vaccinandosi rallentano il rilancio del paese, questo il suo pensiero con cui ha invitato tutti alla riflessione. Oltre che terroristi e anti-italiani, secondo lui i no-vax sono anche “dei privilegiati che non hanno mai visto cosa fa il Covid”. Poi ha concluso: