J-Ax, muore fan sul lavoro: il rapper furioso si sfoga e attacca così

Lo sfogo di J-Ax per la morte di un suo fan sul posto di lavoro

Non è la prima volta che J-Ax si sfoga sui social network. Questa volta ha parlato di un suo grande fan che ha perso la vita sul lavoro e si è lamentato per il fatto che la notizia non abbia creato il benché minimo scalpore. Lo abbiamo visto arrabbiato diverse volte, ma questa volta l’argomento è molto delicato e gli ha voluto dedicare un video, che ha pubblicato su Instagram. Come un fiume in piena, ha attaccato chi fa passare queste morti come semplici “eventi che possono succedere” e non come delle vere e proprie tragedie che dovrebbero colpire tutti. Senza lasciarci indifferenti.

J-Ax arrabbiato e incredulo, le parole dette su Instagram

Il rapper non ha nascosto in nessun modo la sua rabbia nei confronti di chi non pone la giusta attenzione su alcune notizie: “[…] Ed è perché sono un cittadino libero che ora voglio parlare della cosa che mi fa inca…re più di tutte: ovvero le morti sul lavoro”. Un suo fan ha purtroppo perso la vita sul posto di lavoro. Non si è potuto far nulla per lui. La notizia, però, è passata in sordina e questo per J-Ax è inammissibile.

Video J-Ax sul fan morto sul lavoro

Il suo sfogo continua così, parlando del suo fan e della famiglia che ha lasciato: “Qualche giorno fa un uomo di soli 39 anni, Davide, un marito per Licia e un padre per Lorenzo è morto mentre cercava di arrivare alla fine del mese. Era un mio fan e un operaio e la sua morte non ha suscitato nessuno scandalo. Stava lavorando ad un macchinario quando è finito tra i rulli rimanendo schiacciato. Può finire così la vita di qualcuno che aveva solo 39 anni? Parliamo di questo, invece delle discussioni che occupano ogni giorno i dibattiti pubblici”. Potete vedere il video completo qui di seguito: