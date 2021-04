J-Ax ha avuto il Covid, l’attacco al Governo: “Catastrofico fallimento”

Solo oggi J-Ax confessa di avere avuto il Covid-19 e lo fa con un lungo video sui social. Il rapper, questa volta, si scaglia contro il Governo e non le manda di certo a dire. Inizialmente spiega di aver evitato di parlarne prima per rispetto agli italiani che sono positivi e ricoverati. Consapevole del fatto di essere “un privilegiato”, sa che la sua voce avrebbe potuto soffocare quella di italiani realmente in difficoltà. Ora ha appena fatto un tampone molecolare che ha confermato che lui, sua moglie e suo figlio sono negativi. Pertanto, ha pensato che questo fosse il momento giusto per raccontare la sua storia. Fa sapere che questo è stato uno dei periodi più brutti della sua vita, probabilmente il più brutto. Ha vissuto momenti in cui è stato male, ma mai come questo.

Racconta di essere stato impossibilitato a letto, con mal di testa, dolore allo stomaco e tutte le ossa che facevano male. Evita di raccontare il resto. La più grande paura che hanno provato lui e sua moglie riguarda il figlio: avevano paura di lasciarlo orfano. Ed ecco che J-Aax, dopo aver parlato dei momenti bui vissuti a causa del Coronavirus, si scaglia contro il Governo.

“La rabbia di sentirsi abbandonati dal tuo Stato soprattutto. […] Nessuno ha trovato il modo di sostituire chi ci amministra”

Uno dei suoi pensieri fissi, in queste settimane, è stato rivolto alle famiglie con più figli che vivono in un bilocale. Si è chiesto come queste persone possano riuscire a uscire da questa situazione. E parlando del suo stesso figlio, rivela:

“Ho visto la sua salute mentale deteriorarsi velocemente. E io ho dovuto trattenermi dal non piangere, perché non volevo che vedesse che per la prima volta il papà non poteva aiutarlo”

Questo è un aspetto, secondo il noto rapper italiano, di cui nessuno parla, ovvero “l’effetto psicologico” che questo virus ha sulla persona. Ed è per questo che “sale la rabbia pensando all’incapacità nel gestire un’emergenza pubblica“. Comprende la pandemia iniziale, in quanto nessuno poteva immaginare o prepararsi a qualcosa di simile. Ma ora, effettivamente, è già trascorso un anno. Non si tratta più di un imprevisto, bensì di saper gestire quanto sta accadendo.

Per J-Ax questa “è una questione esclusivamente politica”. Aggiunge così, che ci ritroviamo di fronte a “un totale fallimento politico”. Le sue parole fanno riferimento al fatto che ancora gli italiani non sono stati vaccinati in massa. Non si sa neanche quando questo avverrà. Nota che sul problema vaccini “la politica si è messa a trattare come al mercato del pesce”. Fa poi presente che in Italia 3 milioni e mezzo di cittadini hanno ricevuto il vaccino, mentre negli Stati Uniti lo stesso numero di persone si vaccina ogni giorno. Per J-Ax questo è “un catastrofico fallimento di chi ci amministra in Italia e in Europa”,

Ma questi fallimenti, a detta del rapper, gli italiani purtroppo li pagano con la vita, la loro e quella dei loro cari. È certo che i morti della prima ondata siano stati causati dal Covid, ma quelli attuali dalla loro coscienza. Ora J-Ax fa, inoltre, notare che “non c’è più tempo per sbagliare”, bisogna “solo agire”. Conclude così questo lungo e intenso messaggio, che ha ricevuto subito migliaia di commenti. Sono tanti coloro che hanno apprezzato il gesto del rapper e che, dunque, lo sostengono.

Il pubblico che lo segue si trova d’accordo con le sue parole e, ovviamente, spera che presto la situazione in Italia possa cambiare. Al momento, c’è sicuramente molta incertezza sui vaccini e su quando questa pandemia si allontanerà definitivamente.