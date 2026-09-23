Ivana Mrazova “lasciata dal fidanzato americano” dopo le voci sulla gravidanza: cosa è filtrato

Ivana Mrazova sarebbe tornata single e non sarebbe incinta. Lo scorso maggio, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva fatto circolare un’indiscrezione relativa alla presunta gravidanza della modella di origini ceche, la quale non aveva né confermato né smentito la notizia. I mesi sono passati, ma del pancino nemmeno l’ombra. Anzi, di recente, ha spiegato ancora Marzano attraverso una storia Instagram, Mrazova si sarebbe lasciata con il compagno, un imprenditore americano lontano dal mondo dello spettacolo.

Ivana Mrazova sarebbe tornata single: nessuna gravidanza

Per amore, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si era trasferita a Los Angeles. Tuttavia la love story sarebbe già naufragata. Altro che dolce attesa. Marzano ha dichiarato che Ivana è rientrata a Milano e che il rapporto con l’uomo d’affari statunitense è giunto al capolinea. Il motivo sarebbe da ricercare nel fatto che lei avrebbe desiderato costruire una famiglia, scelta sulla quale l’uomo non sarebbe stato d’accordo. “La cosa di lasciarsi è partita da lui, notizia vera al 100%”, ha concluso l’esperta di gossip campana, che non ha quindi nessun dubbio sul fatto che la rottura si sia consumata.

I diretti interessati, per il momento, non hanno commentato in alcun modo la voce sul loro conto. L’imprenditore e la modella facevano coppia da oltre due anni. Sono usciti allo scoperto la prima volta a maggio 2024, quando Mrazova postò la prima foto di coppia con l’allora fidanzato. Da allora, in diversi frangenti, ha continuato a mostrarsi con la sua dolce metà. Da settimane, invece, tutto tace.

La storia con Luca Onestini e la rottura con polemica

Mrazova, quando allacciò la love story con l’americano, era reduce dalla fine della lunga relazione con Luca Onestini. Con l’ex tronista bolognese scoccò la scintilla nel corso del Grande Fratello Vip 2. Terminato il reality, si misero definitivamente insieme e vissero un grande e lungo amore, durato circa quattro anni e terminato tra le polemiche nel 2021.

Onestini raccontò di essere stato lasciato con un messaggio via WhatsApp, mentre Ivana dichiarò di essersi sentita lasciata sola dall’ex tronista in alcuni suoi momenti di difficoltà. I due si incontrarono nuovamente nel 2023, quando entrambi tornarono a popolare la Casa del Grande Fratello. In quell’occasione si confrontarono, dichiararono reciprocamente di stimarsi e di volersi bene. Molti tifarono per un romantico ritorno di fiamma, che, però, non ci fu. Ognuno prese la propria strada. Au revoir!