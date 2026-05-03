Ivana Mrazova “è incinta”, chi è il compagno e la storia archiviata con Luca Onestini

Ivana Mrazova, modella ceca ed ex fidanzata di Luca Onestini, sarebbe incinta. Almeno questo è ciò che ha dichiarato l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale, dopo aver ricevuto una soffiata da una gola profonda sulla presunta dolce attesa della 33enne, ha scritto un perentorio “confermo”, invitando tutti a citare la fonte. E chi sarebbe il futuro neo papà? L’attuale compagno dell’ex gieffina, un uomo lontano dal mondo dello spettacolo e dall’Italia. Su di lui si sa molto poco, se non che è un imprenditore americano che vive a Los Angeles. E infatti, da quando Ivana fa coppia con l’uomo d’affari, si è trasferita in California.

Ivana Mrazova “è incinta”: chi sarebbe il neo papà e la storia con Luca Onestini

La relazione tra Mrazova e l’imprenditore è iniziata circa 2 anni fa. Ivana è uscita allo scoperto a maggio 2024, quando sul suo profilo Instagram si è immortalata per la prima volta con la sua dolce metà. Una love story nata dopo quella che ha vissuto con l’ex tronista Luca Onestini. Quest’ultimo e la modella si conobbero durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, nel 2017. Usciti dal reality decisero di proseguire la frequentazione che si è poi trasformata in una lunga storia d’amore durata quattro anni. Nel 2021 la rottura, con tanto di polemica.

Onestini disse di essere stato lasciato con un messaggio su WhatsApp, mentre Ivana raccontò di essersi sentita lasciata sola dall’ex tronista in alcuni momenti di difficoltà. I due si ritrovarono nel 2023 al Grande Fratello. Si confrontarono e sembrò che potesse scoccare un ritorno di fiamma. E invece, sebbene si chiarirono e mostrarono di avere un ottimo rapporto, alla fine scelsero di proseguire ognuno per la propria strada.

A distanza di qualche mese dalla seconda partecipazione al GF, la modella ceca si è legata al già citato imprenditore americano. Una relazione vissuta con riserbo. Ogni tanto la 33enne posta con il compagno qualche scatto sui social e nulla più. Si arriva ai giorni nostri e all’indiscrezione che i due piccioncini starebbero aspettando un bebè.

La carriera televisiva in Italia di Ivana Mrazova

Ivana iniziò da giovane a lavorare nel mondo della moda, sfilando per brand famosi. Nel 2012 il grande passo nel mondo della tv. Fu chiamata a ricoprire il ruolo di valletta al Festival di Sanremo, affiancando Gianni Morandi.

Nel 2017 ha partecipato al Grande Fratello Vip 2. Nel reality è stata protagonista anche nell’edizione 2023, nel già menzionato confronto con Onestini.

Nel 2018 fu nel cast del programma di Italia 1 “90 Special”, con Nicola Savino, Katia Follesa e Cristiano Malgioglio. Nel 2020 è stata opinionista e inviata del programma “Casa Chi”, in onda su 361TV con la conduzione di Raffaello Tonon.