Ivana Mrazova compie 26 anni: la sorpresa di Luca e la festa con Aida e Tonon

Il compleanno di Ivana Mrazova a Saint-Vincent: la sorpresa di Luca Onestini e la festa con Aida Yespica e Raffaello Tonon

Compleanno a Saint-Vincent per Ivana Mrazova. La modella ceca ha compiuto 26 anni (è nata il 1 luglio 1992) nella splendida location della Valle d’Aosta, dove si trova per un impegno di lavoro. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata infatti invitata al Casino de la Valle per il Festival Poker Concept. L’inizio del torneo ha segnato la riapertura della sala Evolution, completamente ristrutturata e rinnovata. Un evento decisamente importante, per il quale sono stati chiamati in qualità di ospiti non solo Ivana, ma anche Raffaello Tonon e Aida Yespica (accompagnata dal nuovo fidanzato Matteo). I tre ex gieffini, amici al di là del lavoro, si sono dunque ritrovati e ne hanno approfittato per festeggiare insieme il compleanno della Mrazova.

Luca Onestini ha raggiunto Ivana Mrazova a Saint-Vincent

Tra gli invitati all’evento a Saint-Vincent non figurava Luca Onestini ma l’ex tronista di Uomini e Donne si è liberato da tutti gli impegni di lavoro per festeggiare il compleanno della sua fidanzata. Il giovane è così partito alla volta della Valle d’Aosta per brindare con Ivana, che ha apprezzato molto questo gesto d’amore. L’ennesimo di Luca, che sta dimostrando mese dopo mese di tenere molto alla Mrazova. In barba alle malelingue, la storia tra Luca e Ivana procede davvero a gonfie vele, per la gioia dei diretti interessati ma pure dei fan.

Il pensiero di Ivana Mrazova nel giorno del suo compleanno

Intanto su Instagram Ivana Mrazova si è lasciata andare ad una lunga riflessione in occasione del suo compleanno. La giovane ha inoltre ringraziato tutti i fan che, giorno dopo giorno, non le fanno mai mancare sostegno e affetto.