Davide Astori: il ricordo di Ivan Zazzaroni e Caterina Balivo a Vieni di me

Ivan Zazzaroni è stato il nuovo protagonista della cassettiera di Vieni da me. Il giornalista del Corriere dello sport nella puntata odierna (in onda mercoledì 13 marzo) ha ripercorso insieme a Caterina Balivo i momenti più importanti e belli sia della sua vita privata che della carriera. Zazzaroni ha voluto ricordare a pochi giorni dal primo anniversario della sua morte anche il calciatore Davide Astori (prematuramente scomparso il 4 marzo del 2018) e la compagna Francesca Fioretti, a cui la conduttrice Caterina Balivo ha rivolto un personale messaggio. “Un amico caro, Davide è un amico caro”, ha affermato il giudice di Ballando con Le stelle, che non ha voluto parlare degli ultimi fatti di cronaca sulla morte del calciatore per rispetto della sua famiglia.

Ivan Zazzaroni: le parole su Davide Astori e Francesca Fioretti a Vieni da me

Ivan Zazzaroni con Caterina Balivo a Vieni da me ha ricordato la prematura e drammatica scomparsa del calciatore della Fiorentina, Davide Astori. Il ricordo in trasmissione suscita un bel po’ di emozione e così l’ospite in studio parla anche di Francesca Fioretti: “Sua moglie Francesca ha inIziato con me a Napoli in una trasmissione a Canale 34 ed era la mia centralinista… di una bellezza sconvolgente!”. Zazzaroni ricorda la prima volta che ha visto Francesca e Davide insieme e parla di una coppia “fantastica”. Poi torna a parlare di Astori e le sue parole sono piene di ammirazione: “Un ragazzo formato, strutturato, carino, bel modo di fare, un ottimo capitano… aveva tutti valori alta e una famiglia molto compatta”.

Vieni da me, Zazzaroni su Davide Astori: “Mi sono sorpreso dell’impatto che ha avuto”

Il direttore del Corriere dello sport afferma di essere in contatto con i fratelli del calciatore e in merito alla scomparsa di Astolfi, afferma di essere colpito dall’impatto che ha avuto sulle persone e dal segno che è stato in grado di lasciare: “A volte mi sono sorpreso dell’impatto che ha avuto sulla gente. Non era Ronaldo (…) ma questa onda emotiva si è trascinata per un anno ed è stato sorprendente”. “Davide era la sintesi di tutto: il bravo ragazzo, il padre di famiglia (…) ci son tanti elementi che si riassumono nella figura di Davide Astori. E mi fa piacere che la gente l’abbia percepito. Dagli occhi, dalle cose che diceva…”, poi aggiunge.

Caterina Balivo: l’augurio a Francesca Fioretti in diretta a Vieni da me

Caterina Balivo, che per un momento ha avuto gli occhi lucidi per le belle parole di Ivan Zazzaroni, ha voluto ricordare Francesca Fioretti. La conduttrice di Vieni da me ha lanciato un augurio alla moglie di Davide Astori, che dopo la partecipazione al Grande Fratello è diventata una brava attrice: “Ne approfitto, spero di farle dispiacere a Francesca che conosco da tempo. Ho avuto il piacere di intervistarla anni fa, di una bellezza… sta riprendendo al sua vita. Torna a teatro, debutta a Milano… e quindi Francesca veramente un grande in bocca al lupo”.