Ivan Gonzalez gay? Confessionale fiume e sfogo in Casa: la verità su Paola Caruso

Gf Vip 4, Ivan Gonzalez è gay? Il concorrente racconta tutto ai coinquilini

Da non poco tempo circola nel Web un’indiscrezione che vorrebbe Ivan Gonzalez gay e attratto dagli uomini: pettegolezzo piuttosto strano – come potete ben capire – perché l’ex tronista di Uomini e Donne è uscito dalla trasmissione con Sonia Pattarino, e tutto ci sembrava fuorché poco interessato dal punto di vista fisico (non dimentichiamo neanche gli approcci con Natalia Paragoni…). Oggi è stato proprio lui ad affrontare la questione parlando del fatto che Paola Caruso, indispettita dal rifiuto ricevuto da lui dopo Supervivientes, ha iniziato a inventare cose sul suo conto: “Lei piuttosto di dire ‘Io non piaccio a Ivan’ – queste le sue parole – è andata contro di me e ha detto che ero gay. È una persona che non è che non mi piaceva fisicamente: non mi piaceva il suo modo di fare”.

Ivan Gonzalez omosessuale? “Non è una cosa negativa”

Ivan ha poi affrontato di nuovo i pettegolezzi sul suo orientamento sessuale parlandone in confessionale, e bisogna dire che ha usato un certo tatto: “Essere gay non è una cosa negativa – questo il suo discorso –: è una cosa normale e rispettabile perché ti puoi innamorare di un uomo e di una donna”. Intanto in Casa la questione ha fatto discutere, tra Antonella Elia che ha sottolineato che “Non si fa, se qualcuno vuole dire che gusti sessuali ha [non si tratta di gusti sessuali ma di orientamento sessuale, ndr] lo dice lui stesso” e Licia Nunez che ha chiaramente chiesto a Ivan se pensasse che adesso Paola sta rilasciando dichiarazioni sull’argomento mentre lui è in casa.

Ivan e Paola Caruso: il duro attacco del gieffino dopo le accuse

A Ivan sembra interessare davvero poco ciò che si dice sul suo conto; è infastidito piuttosto da questa storia che lei si sarebbe inventata: “Lei – queste le parole dell’ex tronista – ha detto che noi ci siamo baciati ma non è vero perché noi mai ci siamo baciati. È un personaggio costruito, ecco. Non è una persona vera. Quando una persona non è vera a me non piace”. La replica di Paola Caruso non tarderà ad arrivare, vedrete.