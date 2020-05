Ivan Gonzalez gay? Voci sull’ex tronista: “Mi conosce poco”, la reazione

News Ivan Gonzalez, ancora rumor sull’orientamento sessuale dell’ex tronista di Uomini e Donne

Abbiamo imparato tutti a conoscere Ivan Gonzalez grazie ai tanti percorsi televisivi di cui è stato protagonista in Spagna e in Italia soprattutto; ricordiamo al riguardo che Ivan è stato prima tentatore di Valeria Marini a Temptation Island Vip e che poi ha partecipato sia a Uomini e Donne come tronista sia al Grande Fratello Vip: una carriera molto lunga in reality show e programmi vari che è stata caratterizzata anche da tantissimo gossip sul suo rapporto con le donne. E con gli uomini. Sì perché da sempre si parla del suo orientamento sessuale e i pettegolezzi sono riesplosi in rete proprio di recente.

Ivan Gonzalez gay? Le recenti allusioni di Deianira Marzano

A cosa facciamo riferimento con esattezza? Come forse avrete saputo, Deianira Marzano ha alluso a una presunta omosessualità di Ivan dopo aver saputo che lui fosse attualmente innamorato ma di non poter vedere (guarda caso, secondo lei) questa nuova fiamma per via del Covid-19; in secondo luogo la Marzano ha spiegato di aver parlato con Sonia Pattarino e di aver saputo proprio da lei che in Spagna si dice che a Ivan le donne non piacciono. I toni della Marzano non sono stati accusatori ma i rumor sono stati pubblicati ovunque, anche su Spyit.it a cui su Instagram ha voluto rispondere proprio il diretto interessato.

La risposta di Ivan ai pettegolezzi: “Mi conosce poco”

Ivan l’ha fatto come sempre a suo modo, cioè senza arrabbiarsi e usando l’ironia con cui ha affrontato i vari percorsi televisivi di cui è stato protagonista: “Non so chi sia Deianira – si legge tra i commenti al post Instagram di Spyit.it in cui si parlava della presunta omosessualità dell’ex tronista – ma sicuramente mi conosce poco”. Ancora una volta insomma Gonzalez ha chiarito di non essere gay, e lo ha fatto con assoluta semplicità, anche perché lui stesso da sempre affronta l’argomento molto tranquillamente sostenendo che se lo fosse stato non avrebbe avuto problemi nel dirlo. Chapeau!